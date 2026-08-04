Getdown Services sono gli artisti della cover di agosto 2026

Fresco come una birra ghiacciata, con quel groove danzereccio post-depresso tipicamente inglese: se c’è un disco che reputiamo perfetto per l’ estate (e per la cover di agosto), allora quel disco è “Massive Champion” dei Getdown Services, in uscita sotto Ferragosto per Breakfast Records.

Per chi non lo conoscesse, il magic duo di Bristol è salito alla ribalta negli scorsi anni per qualche bel singolone azzeccato (questo, questo, sicuramente questo, ma anche questo), un disco (“Crisps”, 2024) e qualche bell’EP (“Crumbs” e “Primordial Slot Machine”, 2025). La ricetta di questo bizzarro esperimento di mixology sonora è semplice quanto efficace: una base disco Seventies e Eighties, un po’ di rock’n’roll e una spruzzata di quella tipica malinconia che sale insieme all’hangover.

Scritto durante il tour che li ha portati in pochi mesi dal riempire localini come il Covo di Bologna (chi scrive c’era, concerto stupendo) al salire sui palchi dei festival europei più importanti, di “Massive Champion” finora è uscita solo una manciata di singoli – tutti belli.

Aspettiamo di ascoltare il resto, nel frattempo: cheers!