Akua Naru, tra soul, hip-hop e west african music

Akua Naru è originaria di New Haven, Connecticut (USA).

“The Blackest Joy”, in uscita il 27 aprile 2018 su SPV, è il suo terzo album, e si concentrerà in particolare sulla maternità e sul patrimonio africano.

“My Mother’s Daughter”, primo estratto ed uscito sul finire 2017, è una canzone a tratti oscura, mistica e con influenze di west african music, tra soul ed hip-hop. Il video è girato a Lomé, Togo, e diretto dall’artista di Amburgo Joachim Zunke.

TRACKLIST

01. Black Genius

02. Sweat

03. Serena

04. My Mother’s Daughte

05. Made It

06. (Love) Right Now

07. Joy

08. Kaya

09. The Offering

10. Baldwin’s Crown

11. Black Future