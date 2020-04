Amnesia Scanner con Lyzza in “AS Going”, nuova traccia da “Tearless”

Ville Haimala e Martti Kalliala pubblicheranno “Tearless” il loro secondo album a nome Amnesia Scanner il 5 giugno su PAN.

L’album è stato presentato dal duo finlandese di stanza a Berlino come un “breakup album with the planet” e “AS Going”, sembra davvero la perfetta colonna sonora, angosciante e apocalittica, per questo incerto momento storico: la produzione radicale e spigolosa è tipicamente Amnesia Scanner e le voci del featuring, pitchatissime, appartengono a Lyzza, giovane dj e artista brasiliana tra i nomi di punta della scena di Amsterdam.

Il brano segue la traccia “AS Acá”, dove era un’altra artista sudamericana, la peruviana Lalita a prestare la sua voce.

Il video di “AS Going” è quello che vi aspettate da un video di Amnesia Scanner. Perdetevici.