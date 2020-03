La Top 7 della settimana (#11, 2020)

Prima settimana di quarantena. Tra cancellazioni di tour e festival e numerosi live streaming, continuano le nuove uscite e proviamo a fingere di non vivere uno dei momenti più distopici della recente storia italiana e internazionale.

1. Swing Ting: 11 anni di clubbing mancuniano in “100 Dances”



Ruben Platt e Balraj Samrai sono riusciti nell’impresa di realizzare un disco tributo ai migliori party dei migliori club elettronici della Manchester degli Anni Dieci.

Non sapete cosa è successo da quelle parti negli ultimi 11 anni? Ascoltatevi “100 Dances” per (ri)scoprirlo).

2. L’eredità della guerra civile angolana in “Guerrilla” di Nazar



Si intitola “Guerrilla”, il nuovo album dell’artista e produttore belga, uscito su Hyperdub. Nazar fa un viaggio a ritroso attraverso le sue radici sul filo della storia della guerra civile in Angola per un intenso “rough kuduro” dal forte potere rievocativo.

3. Il “Kerosene” di Yves Tumor



Secondo estratto dal nuovo album del camaleomntico Sean Bowie. In attesa dell’uscita di “Heaven to a Tortured Mind”, il 3 aprile su Warp, ecco “Kerosene”, una traccia visionaria che vede come guest la collaboratrice di Beyoncé Diana Gordon.

4. Jay Electronica “esordisce” a 43 anni



Un mixtape uscito nel 2007, “Act I: Eternal Sunshine (The Pledge)”, la relazione con Erykah Badu e finalmente un album, il primo LP ufficiale che vede tra i guest Jay Z, The-Dream e Travis Scott.

5.Il nuovo LP dei predestinati Shabaka & the Ancestors



Una delle figure clou della nuova scena britannica e fondatore dei Sons Of Kemet torna con l’altro suo progetto, quello creato attorno a un collettivo di musicisti sudafricani. “We Are Sent By History” è titolo e manifesto programmatico dell’album. Predestinati.

6. Il ritorno di Kieran Hebden, nuovo album per Four Tet



Sta male anche trovare delle giustificazioni, ma a suo modo ogni album di Four Tet racconta in maniera sempre personale e inedita la contemporaneità. “Sixteen Oceans” è il suo decimo lavoro in studio in ventun anni e in ogni traccia c’è ancora qualcosa da imparare.

7. L’amore come la rucola, il nuovo video di Junglepussy



Junglepussy ha appena pubblicato un nuovo video per la nuovissima traccia “Arugula”. Un inno all’amore, al sapore di rucola per l’ammaliante rapper di Broklyn.