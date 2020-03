Donald Glover non è più Childish Gambino?

“Childish has retired, this is Donald Glover” si scrive sui social.

Donald Glover ha pubblicato a sorpresa, questa notte, un album di dodici tracce che comprendono “Algorythm”, finora eseguita soltanto nei live del This is America tour, “Warlords” presentata soltanto al Coachella del 2019 e “Feels Like Summer”, di cui il videoclip è visibile su Youtube. Il resto dei pezzi è inedito e conta sulle collaborazioni di Ariana Grande, SZA e 21 Savage, oltre che, probabilmente, sull’abituale co-produzione di Ludwig Göransson.

La satira pungente di Glover dedicata, come sempre, alle debolezze dell’uomo contemporaneo e all’emergenza climatica e socio-politica del mondo è fusa a un’atmosfera soul-electro-funk che grazie al beat di alcune tracce promette di farci ballare tutta l’estate, che lo si possa fare insieme o ognuno nella propria stanza: l’immagine dell’album rappresenta, significativamente, una folla in festa che non siamo più abituati a vedere.

“Maybe all the stars in the night are really dreams/maybe this whole world ain’t exactly what it seems/maybe the sky will fall down on tomorrow/but one thing’s for certain, baby/we’re running out of time”, canta nel pezzo in featuring con Ariana Grande, “Time”.

Potete ascoltarlo qui: https://donaldgloverpresents.com

01. We are

02. Algorythm

03. Time (ft. Ariana Grande)

04. Vibrate (ft. 21 Savage and SZA)

05. Beautiful

06. Thank You

07. Warlords

08. Little Foot, Big Foot

09. Why Go To The Party

10. Feels Like Summer

11. The Violence

12. Under The Sun