Sensazioni notturne per le Girlpool

Le Girlpool sono tornate con un nuovo brano, “Like I’m Winning It”.

In realtà non si sono fatte attendere molto, dato che il loro ultimo album “What Chaos Is Imaginary” è targato 2019.

Circa il video, Avery Tucker spiega: “Ho mandato questa canzone alla nostra amica Amalia Irons un paio di giorni dopo aver fatto una demo a casa. Sapevo che avrebbe creato un video per questa canzone psichedelica e romantica”.

Più precisamente “Like I’m Winning It” è conturbante e notturna, e non punta su melodie particolari ma più su sensazioni.

(Paolo Bardelli)