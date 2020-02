Setti, in anteprima su Kalporz il nuovo “Artico EP”

In anteprima potete ascoltare su Kalporz il nuovo EP di Setti.

Artico, questo il nome del nuovo EP, è la naturale prosecuzione di Arto. Nel nuovo lavoro si intercetta tutta la spontaneità e la semplicità commovente della scrittura di Setti.

Le 5 canzoni sono dei pensieri di viaggio nati durante il tour, che in questi mesi, ha portato in giro Arto.

Come ha specificato l’artista: “Artico, per scelta, uscirà solo in formato digitale. Sono canzoni aeree, che non riesco a fondere. Piano piano su tutte le piattaforme. Artico nasce da Arto. Se un abbraccio è fatto di arti, Artico è il freddo che mi spinge ad abbracciarti”.

“In questo EP – ha spiegato Setti- ho cercato di parlare di quello che vedevo in giro, mi sembrava che la situazione generale dovesse entrare nelle mie canzoni. Mentre Arto è una sorta di diario personale, il viaggio di Artico vorrebbe essere una sorta di reportage filtrato dal mio modo di vedere le cose e di scrivere. Il tentativo era quello di fare canzoni politiche, in senso umano, pur rimanendo all’interno del mio stile e immaginario. Era una piccola sfida per me. L’EP poi è frutto dell’incontro con delle persone fantastiche come Mauro da Re (Caniggiah, La Mela, Big Silent Elephant, …), incontrato durante il viaggio e con cui è nata un’amicizia importante. E’ stato fondamentale realizzarlo con lui che ha uno stile personalissimo e fuori dal tempo, oltre che un’attitudine che a me personalmente aiuta a rimanere attaccato alla bellezza che vedo in giro. Lo abbiamo suonato e registrato in 24h con Marco e Andrea, che sono due persone e musicisti che stimo enormemente. E’ un freddo che unisce quello di Artico, per me. L’EP poi esce per La Barberia Records, che per me è una famiglia, e solo in digitale perché mi sembrava il modo giusto di liberare queste storie”.

Scritto da Setti. Arrangiato da Mauro da Re e Setti. Produzione artistica, registrazione, mixaggio di Mauro da Re. Suonato da: Mauro da Re, Andrea da Dalto, Marco Zuccaro, Setti. Registrato a Tezze (TV) in 24 ore nell’agosto 2019. Masterizzato da Stefano Bortoli presso La Falegnameria Recording Studio.

Qui sotto potete ascoltare il lavoro in anteprima: