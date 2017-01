I Blonde Redhead in studio a Berlino

I Blonde Redhead stanno preparando il nuovo album a Berlino.

La notizia si desume da una foto postata sul profilo di Kazu (@harrymakino) su Instagram (qui a lato), che Kazu commenta: “Vita da studio di registrazione, 11esimo giorno… impantanata sui testi”, con geolocalizzazione nel quartiere Heinersdorf di Berlino.

Sicuramente termineranno o interromperanno le sessions, visto che domenica 8 gennaio suonano a Le Poisson Rouge, a New York.

Il trio newyorkese ha fatto uscire lo scorso ottobre un un disco di remix di “Barragan”, il loro ultimo album. “Freedom Of Expression On Barragan” è uscito solo in vinile e per la loro etichetta ASA WA KURU (distribuito da Audioglobe): gli artisti alle prese con i remix sono stati diversi e vari, da Connan Mockassin a Nosaj Thing, da Chris Bear (Grizzly Bear) a Deerhoof con copertina curata dalla stessa Kazu Makino.

Questo il remix di Connan Mockassin:



Nel frattempo sappiamo che inizieranno il loro prossimo tour proprio dall’Italia, e più precisamente da Roncade (TV) in data unica italiana:

Giovedì 22 Febbraio 2017

New age underground club

Via Tintoretto 14

31056 Roncade, Treviso

