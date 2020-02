[Scoutcloud] La trance-psichedelia dei misteriosi OCH

Nulla si sa, o quasi, sugli svedesi OCH, nuova formazione misteriosa – forse imparentata con i Flowers must die – sotto contratto della inglese Rocket Recordings. Il disco di debutto, “II”, uscirà il 28 febbraio. Due brani – “Pelennor’s fält” e “NU:64” – sono, però, già disponibili sulle piattaforme di streaming online: anteprime suggestive di un album che sembrerebbe evocare i viaggi trance-psichedelici in chiave elettronica dei corrieri cosmici tedeschi anni settanta. In tal senso “NU:64”, ultima anticipazione del lavoro in uscita a breve, è un squarcio sonoro quasi quasi metafisico. Aspettando il resto.

(Monica Mazzoli)