Dust Archive, musica che poteva essere e che non è stata

Dust Archive è un progetto di Alberto Biasutti, in arte Bias, musicista e sound designer pordenonese.

Dust Archive è infatti musica ambient come se fosse un archivio ritrovato in una soffitta polverosa: un futuro mai realizzato, dei suoni che non avrebbero potuto avere il tempo di invecchiare così come li ascoltiamo.

Durante il suo primo anno di attivitá Dust Archive pubblicherá dischi a cadenza mensile tramite la propria pagina Bandcamp: https://dustarchive.bandcamp.com/

Prima uscita “D.A. #001 – A.D. 2020”. Il progetto grafico per Dust Archive é a cura di Vita Tae Zorat, direttore della fotografia e graphic designer attualmente di stanza in Estonia.