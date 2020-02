Femminismo sufi e goth-pop, l’iraniana Mentrix presenta “Walk”

Nata in Iran, e adottata da Berlino, Mentrix presenta il nuovo album “My Enemy, My Love” con il singolo “Walk”, in uscita sulla sua etichetta House of Strenght il 3 aprile.

Samar Rad, vero nome dell’artista iraniana, trova un’intrigante equilibrio tra musica tradizionale sufi e arrangiamenti elettronici contemporanei dal gusto gotico e oscuro, da risposta mediorientale a The Knife e Zola Jesus.

Autodeterminazione femminile, la condizione della donna nella cultura sufi contemporanea, solidarietà cosmopolita e un quadro di riferimenti che svariano tra Oriente e Occidente esaltano il songwriting di Mentrix che per accompagnare “Walk” ha pubblicato un suggestivo video tra le dune dei deserti iraniani e le luci di Teheran.