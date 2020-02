Grimes torna con il video di “Deletes Forever”

Grimes, ovvero la futura madre del futuro figlio di Elon Musk (ancora sembra la storia di un fumetto a dirlo ad alta voce), è sempre più vicina a rilasciare il suo nuovo disco “Miss Anthropocene”, in arrivo il 21 di Febbraio.

Dopo i primi tre singoli, “My Name Is Dark”, “Violence” e “So Heavy I Fell Through The Earth”, Grimes stupisce tutti rilasciando una ballad acustica, in controtendenza rispetto alla sua abituale produzione. Il pezzo, dall’andamento malinconico, parla dell’emergenza oppiacei negli Stati Uniti: “È un pezzo un po’ deprimente. Non mi piace parlarne. Parla dell’epidemia di oppiacei… un po’ di miei amici sono morti, in particolare uno quando avevo 18 anni è morto per complicazioni legate alla dipendenza da oppiacei. E anche gli artisti continuano a morire per questa cosa, così ho scritto questa canzone la notte della morte di Lil Peep“.

“Miss Anthropocene”, il nuovo disco di Grimes, esce il 21 Febbraio. Guarda il video di “Deletes Forever”