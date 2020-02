L’ossessione di Niia è una canzone di Mariah Carey

“Obsession” è il nuovo singolo della cantautrice italo-statunitense Niia, brano estratto dal suo secondo album “II – La Bella Vita” in uscita il 14 febbraio.

Il nuovo singolo contiene una citazione alla canzone “Obsessed” di Mariah Carey, pubblicata nell’album “Memoirs of an Imperfect Angel” del 2009, ma che grazie a TikTok ha vissuto una nuova vita. All’inizio di luglio 2019, infatti, l’utente di TikTok @Reesehardy7 ha pubblicato un video di se stessa che piangeva mentre ballava su “Obsessed”. Settimane dopo il video di Hardy ha avuto più di un milione di visualizzazioni e ha riportato la canzone alla ribalta, il che significa che “Obsessed” ha preso il suo posto come una delle canzone dell’estate, dieci anni dopo la sua uscita.