Arca rilascia un nuovo singolo… lungo un’ora

Arca è tornata! Con la sua prima release dall’album omonimo del 2017, la produttrice venezuelana ci ha regalato un distopico viaggio audio lungo 62 minuti tramite i canali di NTS Radio.

Il singolo, intitolato “@@@@@”, dipinge un’ipotetico mondo post apocalittico e una sua radio condotta dalla presentatrice EXPERIMENTAL DIVA, che vive attraverso vari corpi fuggendo dalla società repressiva capeggiata da una intelligenza artificiale.

Quest’anno Arca sarà anche in giro per una serie di live, che però purtroppo toccherà l’Europa solo (per ora) il 18 Giugno al Sònar Festival di Barcellona.

Ascolta “@@@@@”: