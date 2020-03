Run The Jewels, due brani ci preparano a RTJ4

Il duo hip hop più potente del globo si prepara all’uscita dell’attesissimo quarto capitolo della saga Run The Jewels che ovviamente si intitolerà “RTJ4”, ma di cui si ignora per ora la data di pubblicazione.

La (non) più strana coppia El-P e Killer Mike, che avrebbe dovuto accompagnare in tour l’attesa reunion-tour dei Rage Against The Machine ha pubblicato due tracce nel giro di pochi giorni.

Un modo per abbattere la noia della quarantena con due tracce molto old-school che ci portano dalle parti di Biggie e dei classici East Coast: “Yankee & the Brave (ep.4”) e “Ooh LA La”, dove non a caso tra i credits compaiono DJ Premier e Greg Nice (Nice & Smooth).