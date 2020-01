Tornano i Faith No More “dopo quattro colonscopie”

“Dopo cinque anni, quattro colonscopie, due devitalizzazioni ai denti e diversi esami della prostata, abbiamo capito che bisognava ‘cogliere l’attimo’ e riportare il nostro posteriore in tour in Europa il prima possibile!”. Non c’era un modo migliore per annunciare un nuovo tour da parte dei Faith No More.

Faith No More che hanno annunciato l’unica tappa prevista in Italia: la band sarà infatti protagonista di un concerto il 6 luglio 2020 al Milano Summer Festival presso l’Ippodromo SNAI San Siro.

Gli iscritti a My Live Nation avranno accesso alla pre-sale della data italiana già dalle ore 10.00 di giovedì 30 gennaio su www.livenation.it. La messa in vendita generale partirà invece dalle ore 10.00 di venerdì 31 gennaio su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Nel 2018 avevamo dedicato un #tbt al primo cantante dei Faith No More, Chuck Mosley.