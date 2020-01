[Scoutcloud] Il soul nudo e puro dei californiani Brainstory

La musica dei Brainstory ha ritmo e cuore. In una parola: groove.

Kevin Martin, Tony Martin e Eric Hagstrom – le tre anime della band – formano un trio tutto soul, jazz e psichedelia. Dopo due mini album – “Brainstory Presents: A Natural Phantasm” (2015) e “Brainstory” (2017) – arriva il lavoro di debutto del gruppo di Rialto (California): con “Buck” (2019), esordio pubblicato dalla Big Crown Records, la formazione californiana si mette a nudo come non mai mettendo in primo piano la propria spritualità musicale, nuda e pura. “Buck naked”, d’altronde, in inglese significa “nudo come un verme”. I brani di “Buck” sono tutti spogliati da orpelli artificiosi, sono “pop”, diretti al punto, all’anima della melodia e del ritmo. Soul nello spirito.

(Monica Mazzoli)