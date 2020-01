CHRISTOPHE CLÉBARD, “SSS” (Commando Vanessa, 2020)

La prima bombetta dell’anno la spara Commando Vanessa, etichetta italica che prevederà uscite in edizione limitata in cassetta e parecchie collaborazioni con altre label operanti in altri territori.

Primo progetto per la nascitura label è “SSS” di David aka Christophe Clébard, italo belga ed enfant terrible della scena synth-punk.

Attacchi sonori, rumori bianchi, drum machine, synth aggressivi e melodie che spappolano il cervello. Con il santino dei Suicide sempre presente.

70/100

(Nicola Guerra)