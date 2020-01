Nicola Guerra Awards 2019

1. Brittany Howard – Jaime

Soul. Un disco caldo, intenso, da brividi. Mai approfondito il progetto Alabama Shakes, ma il disco d’esordio della loro vocalist è il classico miracolo d’ispirazione.

2. Cate Le Bon – Reward

Un disco freddo, freddissimo. Eppure, il distacco della gallese è stato il mio refrigerio nelle bellissime notti d’estate.

3. Weyes Blood – Titanic Rising

L’amore aumenta per te, Natalie. Tu decidi di volare ancora più in alto.

4. Maurice Louca – Elephantine

Il nuovo movimento jazz, oriente ed occidente senza barriere. Come dovrebbe essere il pensiero.

5. Purple Mountains – S/T

David Berman ha voluto andarsene così, lasciando in eredità un disco che parla di morte ma che vivrà per sempre.

6. Girl Band – The Talkies

Ok Fontaines DC, consumato. Ok The Murder Capital. Ma a Dublino quest’anno non ci sono rivali.

7. Angel Bat Dawid – The Oracle

Il solo dispiacere di averla avuta a due passi ed aver preferito una serata all’insegna della sregolatezza (musicale, si intende). Spiritual Jazz da un altro pianeta.

8. Los Pirañas – Historia Natural

Eccola la sregolatezza prima accennata. Omaggiare il proprio paese ed essere contemporanei, inusuali, divertenti, tecnici, scanzonati e strafatti. Tirel fò Pedro.

9. Park Jiha – Philos

Musica impalpabile e inafferrabile che non puoi cantare sotto la doccia ma che ti racconta senza parole cosa significa essere parte del cosmo.

10. Penelope Isles – Until The Tide Creeps In

Fiera indipendenza d’amore verso il concetto indie, che non perderà mai di significato quando si inerpica su melodie POP così sublimi.