David Bowie Days 2020

Sabato 11 e domenica 12 gennaio 2020 a Reggio Emilia, in occasione del quarto anniversario della scomparsa di David Bowie, verrà presentata presso la SD Factory laboratorio creativo, la mostra “CROSSING BOWIE”, con opere di Valentina Carrera, Giuseppe Orsenigo, Ivano Boselli, Linda Grittini, Giuliano Grittini , Antonella Torquati, Daniele Gozzi. La mostra è curata dal progetto RainBowie Festival, nato nel 2016 in occasione dell’incontro di diversi artisti milanesi al Flash Mob alle Colonne di San Lorenzo quando è stata data la notizia della morte dell’artista inglese. Nel corso del 2017 si sono presentati in diverse sedi tra le provincie di Milano, Varese e Monza Brianza più di 30 appuntamenti tra mostre, incontri, conferenze, concerti e spettacoli.

La mostra farà da cornice ideale per gli appuntamenti musicali in programma, ovvero i concerti di GROUND CONTROL e ZIGGY STARDUST’S ODYSSEY, sabato sera alle 21.