La Top 7 della settimana (#7, 2021)

7. – Nuovo documentario su Notorious B.I.G in arrivo su Netflix

Netflix ha annunciato un nuovo documentario su Notorious B.I.G. Biggie: I Got a Story to Tell, è stato prodotto dalla madre della leggenda del rap Violetta Wallace e da Sean “Diddy” Combs.

6. – “The Miseducation Of Lauryn Hill” raggiunge lo status di diamante

23 anni dopo la sua uscita, l’album ha superato le 10.000.000 unità vendute, un traguardo raggiunto da meno di cento artisti in tutta la storia.

5. – Iceage annunciano un nuovo album

La band di Copenaghen ha annunciato un nuovo album. Si chiama “Seek Shelter” e uscirà il 7 maggio tramite Mexican Summer. Assieme all’annuncio è arrivata una nuova canzone intitolata “Vendetta”.

4. – Se ne è andato Milford Graves

Il batterista free-jazz Milford Graves, a cui è stato attribuito il merito di aver trasformato il ruolo del batterista da metronomo a musicista, è morto all’età di 79 anni. Graves aveva collaborato, fra gli altri, con Sun Ra, John Zorn, Anthony Braxton e Lou Reed.

3. – Caterina Barbieri ridisegna “Fantas”

Caterina Barbieri ha riunito alcuni ospiti illustri per rielaborare la sua canzone “Fantas” per un nuovo album chiamato “Fantas Variations”.

Gli artisti includono Kara-Lis Coverdale, Kali Malone, il produttore di Nyege Nyege Jay Mitta e tanti altri.

Fantas Variations by Caterina Barbieri

2. – Pharoah Sanders e Floating Points assieme sul prossimo album

Si chiama “Premises” ed è stato registrato con la London Symphony Orchestra. Pharoah Sanders non pubblicava materiale originale da più di dieci anni.



1. – L’intervista a FKA twigs su Elle

In una nuova intervista con Elle, FKA twigs ha parlato apertamente e onestamente della sua relazione violenta con Shia LaBeouf.

“Se metti una rana in una pentola piena d’acqua bollente, quella rana salterà fuori subito. Mentre se metti una rana in acqua fredda e la riscaldi lentamente, quella rana bollirà a morte. Questa è stata la mia esperienza [con LaBeouf]”.