Il mondo eclettico e sofisticato dei Destroyer

C’è uno stile eclettico e sofisticato dietro a “Cue Synthesizer”, il nuovo singolo dei Destroyer, il longevo progetto di Dan Bejar.

“Cue Synthesizer” è il terzo singolo estratto dal nuovo album di Destroyer, “Have We Met”, ultimo lavoro in studio dei Destroyer che uscirà il 31 gennaio 2020 per Dead Oceans, e ha un’anima pop composita tra inserti di una chitarra elettrica lancinanti e fraseggi pop-funk prerogativa di David Sylvian negli anni ’80.

I Destroyer saranno in Italia in data unica il 20 aprile 2020 al Circolo Ohibò di Milano.