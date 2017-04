Kalporz in giuria ai ParmAwards 2017

Quando possiamo ci piace collaborare con le realtà musicali dei nostri territori, quelle qui di base emiliana e quelle sparse in tutta Italia dove sono i nostri scribacchini.

Con piacere dunque vi segnaliamo che giovedì 13 aprile 2017 Kalporz sarà in giuria alla serata di premiazione della quarta edizione dei ParmAwards, il premio per la musica del territorio di Parma organizzato da Pierangelo Pettenati con il patrocinio e il contributo del Comune di Parma e vari altri partners. La serata si terrà al WoPa di via Palermo, ovviamente a Parma.

Tutti i premi saranno decisi da due distinte giurie, sulla base delle nomination pubblicate il 30 marzo; quella per il rock è formata da Giovanni Rossi (scrittore specializzato in biografie musicali), Paolo Bardelli (Kalporz), Niccolò Bossini (cantante, chitarrista di Ligabue per 10 anni, vincitore del Premio Speciale ParmAwards di quest’anno), il produttore parmigiano Giovanni Amighetti e Enzo Miceli, uno dei più famosi e apprezzati produttori musicali italiani. Quella jazz da Alessandro Rigolli (scrittore e critico musicale), Marco Buttafuoco (giornalista e critico musicale), Elena Faccini (organizzatrice presso Parmaconcerti), Nicola Casalini (organizzatore e manager) e Corrado Beldì (direttore artistico di Novara Jazz).

All’inizio della serata ci sarà un collegamento dagli Stati Uniti con il musicista Paolo Schianchi, attualmente in tour nella East Coast.

L’inizio della serata è previsto per le 21. L’ingresso è libero e gratuito.

Internet: www.facebook.com/ParmAwards

email rockaparma@gmail.com