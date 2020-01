Cover Gennaio 2020: Mura Masa

Il nuovo anno si apre con l’atteso album di uno dei producer più ispirati della scena britannica. Alex Crossan, aka Mura Masa, che ad aprile compirà ventiquattro anni, grazie all’album d’esordio si è imposto come uno dei nomi più hype della scena pop elettronica.

Come già nel primo album dove ospitava tra gli altri A$AP Rocky, Charli XCX, Damon Albarn, Desiigner, Jamie Lidell e NAO, anche in “R.Y.C.” (Raw Youth College), anche in questo caso tra i credits non mancano nomi altisonanti.

Slowthai, Clairo, Ned Green, Georgia, Tirzah, Ellie Roswell prestano la loro voce alle trame imprevedibili, accattivanti ed eclettiche del nuovo lavoro di Mura Masa che sarà pubblicato da Geffen il 20 gennaio ed è stato anticipato dai singoli “No Hope Generation” e “Deal With It (ft. Slowthai)”. Oggi è uscita una nuova traccia molto synth-pop, “Teenage Headache Dreams”, con la voce di Ellie Roswell, e noi siamo pronti a scommettere su un’altra grande annata per il giovane talento di Guernsey.