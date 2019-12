MGMT Records, nuova avventura (e singolo) per i MGMT

Sono tornati i MGMT! Il gruppo che ha attraversato il decennio rimanendo fedele alla propria formula synthpop-psichedelica evolvendola nel tempo ha pubblicato un nuovissimo singolo, “In the Afternoon”, in pieno stile MGMT.

Il singolo sarà disponibile, nel Marzo 2020, in una versione stampata in 12″, accompagnata dal lato B “As You Move Through The World”, e pubblicata da… MGMT Records. Ebbene sì, a distanza di 12 anni dall’album di debutto “Oracular Spectacular” il duo di Brooklyn diventa indipendente e comincerà a stampare i propri dischi.

Buona fortuna allora ai cari MGMT per le prossime uscite del gruppo e alla MGMT Records, sperando che ci regali qualche perla psichedelica.