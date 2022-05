I LosPetitFellas parlano di Gorillaz, 777, America Latina e altro

“777″, l’ultima canzone dell’ultimo album dei LosPetitFellas, è un ringraziamento. Per la musica, per i loro amici, le loro famiglie, i loro fan. La canzone è un gesto che guarda verso il mare aperto dopo che la nave ha raggiunto la terra, dopo un viaggio lungo e impegnativo. Quel viaggio è proprio “777”, un grande album della band di Bogotà diviso in tre parti di sette canzoni ciascuna: “Buenos Días” (2020), “A Quemarropa” (2021) e “República Independiente del F*cking Goce” (2021). È un album che si compone di vari, diversi stati d’animo che mostrano la gamma di un gruppo che ha smesso da tempo di essere esordiente e il cui nord è l’esplorazione, la collaborazione e la ricerca di come far esplodere tutto ciò che sono quando salgono sul palco.

I LosPetitFellas non appartengono a un solo genere, ed è questo che gli piace, li stimola. Ci sono aromi di rap, toni di rock, suoni di jazz e uno spirito che mescola queste tradizioni, che concepisce la musica come un santuario di amore, di celebrazione, di resistenza, di introspezione. L’identità dei Fellas è andata mutando dal loro debutto “Historias Mínimas” (2015) e ha continuato a fluttuare con il loro secondo album, “Formas Para Perderse o I.D.E.A.S.” (2017). E con “777” vediamo che, sebbene ci siano chiari principi morali e interessi musicali che li spingono, LosPetitFellas vivono in un momento di curiosità e collaborazione, e lasciano che il vento soffi e che la vela lo riceva per stabilire la direzione a volte inaspettata. A differenza dei primi due album, Los Fellas si sono aperti a una vasta gamma di amici, ospiti, alleati e complici per arricchire 777. Pedro Rovetto (Superlitio), Eduardo Cabra (Visitante, da Calle 13), Paco Ayala (Molotov), Juan Galeano (Diamante Eléctrico), Juan Pablo Vega, Mosty, Slow Mike (ChocQuibTown), Goyo (ChocQuibTown), Apache, Lido Pimienta, Mabiland, Roberto Musso (Cuarteto de Nos), Bruses e Lee Eye producono, cantano o fanno rap nelle ventuno tracce del progetto. Alla fine, su quella spiaggia di birra e festeggiamenti dove è arrivata la barca, i LosPetitFellas si riposano mentre contemplano la loro esperienza, le loro conquiste e le possibilità della loro musica in continua espansione.

Il 12 maggio, prima che i Gorillaz si esibiscano a Bogotà per commemorare i vent’anni della loro carriera, LosPetitFellas scalderanno il palco della Movistar Arena davanti a 14.000 anime in attesa. L’annuncio dei Fellas come band invitata a condividere il palco con Damon Albarn e compagnia ha fatto scalpore: ci sono state congratulazioni, riconoscimento del loro sforzo e della loro costanza, confusione e critiche taglienti Nel frattempo, gli autori di canzoni come Antes de Morir, Los Verbos e Volveré Mamá sono eccitati e felici per il giorno che verrà. E aspettano con la sicurezza che, dopo quasi un decennio insieme, sono la band perfetta per iniziare la serata: lo sapevano da quando si è saputo che i Gorillaz avrebbero suonato in Colombia.

Congratulazioni per essere la band di supporto al concerto dei Gorillaz, come vi sentite in vista dello spettacolo?

Nane: Per me come fan, come qualcuno che capisce un po’ quello che hanno cercato di fare per vent’anni, è stata una gioia sapere che i Gorillaz stavano arrivando. E come musicista, era un’opportunità. Penso che ci siano poche band per le quali i Fellas possono aprire, perché è lo stesso di sempre: non siamo rock ‘n’ roll, non siamo completamente rapper, e non è che piacciamo molto ai ragazzi del jazz; siamo la terra di nessuno, e penso che è qui che ci siamo allineati con i Gorillaz. Abbiamo espresso la situazione, sentivamo che era possibile e volevamo che accadesse, quindi che l’universo si sia allineato e stiamo per aprire per i Gorillaz è una cosa bellissima, una grande gioia e una grande emozione.

Nicolai: Sono molto contento di suonare per il pubblico dei Gorillaz, una band particolare. Siamo tutti strani in qualche modo, e anche i Los Petit hanno le loro stranezze. Penso che sia molto eccitante poter andare a condividerlo con un pubblico come quello, che penso sia pieno di curiosità e di desiderio di avere un certo fiuto per la musica. Non c’è altro modo se non quello di dare il massimo perché possano godere, e scaldare la notte come si deve.

Na: La band non suona più come una volta, ogni mese o ogni otto giorni, quindi si risparmia la forza per quando si suona. Penso che stiamo trovando un posto molto bello sul palco, un formato speciale per incontrare la musica in un modo diverso. Sicuramente ne approfitteremo quel giorno al Movistar, per continuare a nutrirci di tutte queste variabili musicali che esistono. Ci saranno sicuramente ospiti, trame di vento, archi, voci e altro. È così che intendiamo la musica e come ci piace farla al momento. Ci stiamo divertendo molto di più. È un momento molto effimero che ci permette di tirare fuori cose che prima non facevamo.

I Gorillaz hanno influenzato i LosPetitFelllas in qualche modo?

Ni: Beh, mi sono sempre sentito molto innamorato di gruppi come i Gorillaz che propongono idee musicali, grafiche, concettuali e cinematografiche. E il collettivo, come se andassero a suonare e tirassero fuori un sacco di voci e un sacco di patch. Penso che sia stato un punto di riferimento per noi, oltre a quello puramente musicale. È stato potente per quelli di noi che pensano alle band di altri luoghi.

Na: Molte volte quando ci sediamo e diciamo “Marica, dovremmo fare un concerto con la Filarmonica”, ci riferiamo a come sono Snarky Puppy e Gorillaz dal vivo: come lavorano e fondono queste dinamiche, come lo rendono possibile. Ed è anche una questione di collettività, lasciare che la gente entri e metta le mani sulla tua musica. Penso che i Gorillaz si nutrano al 100% di questo, che penso sia la chiave per capire come funziona il mondo al giorno d’oggi.

Parliamo dell’ultimo album dei LosPetitFellas, la chiusura di 777, The Independent Republic of F*cking Goce. Come funzionerebbe questa repubblica? Quale sarebbe la sua costituzione? Quale sarebbe il progetto della nazione?

Ni: Penso che stessimo cercando di una metafora per questo posto, quell’ufficio dove andiamo e siamo solo, e facciamo e facciamo, e remiamo e remiamo da lì. La band viene da quel luogo, che è diventato la patria, un territorio dove si è uno solo. E se dovessimo entrare di più nel casino, abbiamo sempre detto che è una democrazia dittatoriale, perché abbiamo bisogno che i cinque di noi siano d’accordo, e che quei cinque siano in sintonia con la squadra. Cerchiamo di governare questa Repubblica affinché continui ad essere ben organizzata, ben funzionante. Si parla molto del contrabbando di musica, e che questo è uno dei luoghi che contribuiscono economicamente alla nazione. In ogni caso, quello che abbiamo sono canzoni.

Na: A parte le canzoni, l’unica cosa che ci rimane sono i ricordi. Ci sono molti aneddoti e immagini mentali che possiamo portare alla gente e raccontare anche a loro. Ed è anche l’essenza di questa República: non stiamo parlando solo di noi, di questi cinque ragazzi e della loro vita artistica, ma anche delle persone che hanno partecipato a questo tour; abbiamo sempre detto che questo è per coloro che lo vogliono abbracciare: le persone che hanno creduto in noi, promotori, produttori, amici musicisti e coloro che ci seguono. Penso che questa storia appartenga a tutte quelle persone, e anche questo ha un valore e un significato molto potente.

Approfondiamo l’album. Trovo molto interessante la canzone “La causa”: perché solleva proprio quel motivo a cui non si può rinunciare, come una lotta che è sia interna che esterna. Qual è questa causa e che ruolo ha nella vostra musica e nella vostra vita?

Ni: La canzone viene dai ricordi che ho del mio vecchio. Mi ricordo che, quando ero bambino, quando gli chiedevano come andava, lui rispondeva che stava dando alla causa. Ho capito a metà che si riferiva alla vita stessa, la causa. Nella canzone l’abbiamo messa così perché ognuno possa decidere quale sia la sua causa, e perché siamo tutti consapevoli che si tratta di un esercizio interno, ma anche di una svolta che riguarda l’esterno. E da lì capiamo che io cammello all’interno della mia causa, ma abbiamo un esercizio collettivo, quindi non posso farlo senza di voi: dobbiamo unirci nella causa perché funzioni. In Perù, il piatto della causa ha un sacco di cose, e ognuno contribuisce con quello che ha dal suo cuore, dal suo posto. Ed è così che siamo arrivati ai vasi comunitari [dove va il denaro generato dall’emissione].



777 inizia con Buenos Días e il ritorno alla luce della band, dopo l’oscurità introspettiva di Formas Para Perderse, e finisce con il viaggio e la ricerca, tra amore e resistenza, di La República Independiente del F*cking Goce. Alla fine, nelle 21 canzoni c’è quel lato viscerale, quel lato gioioso, quel lato intimo e quel lato politico di LosPetitFellas. Come hai vissuto questo viaggio, questo percorso, che la trilogia di 777 propone?

Na: Quando abbiamo iniziato a fare Buenos Días eravamo ancora come spugne, guardavamo e ricevevamo, capendo cosa fosse tutto questo viaggio. Non eravamo ignari della realtà di ciò che stava accadendo; è un album che è pandemico, principalmente. Questo aveva già delle regole: dovevamo vivere per fare canzoni, godere di questo processo e vedere la gioia che ci lasciava, capendo che non potevamo condividerlo direttamente con il pubblico. Ci siamo posti un obiettivo: volevamo raccontare un personaggio che avesse la sua luce, il suo lato oscuro, il suo lato più profondo, il suo lato più politico; che doveva guarire e che doveva raggiungere questo nord, questa terra, ed esserne felice.

E anche noi abitiamo questo viaggio. Con i ragazzi dei Los Fellas abbiamo detto, come Marica, che quello che stiamo dicendo sta succedendo davvero a noi. Abbiamo sentito che Buenos Días ci ha riempito di un’ottima atmosfera, mentre la fortuna ci ha portato a A Quemarropa, dove tutto accadeva più in anticipo. Ed è così che lo vivevamo, perché ci eravamo dati queste regole. E ora stiamo capendo questo album suonandolo. A un certo punto abbiamo dovuto fermarci e dire “Ehi, ehi, non facciamo più canzoni senza prima goderci questo presente, queste 21 canzoni che ci hanno portato sensazioni ed esperienze così diverse, diamo loro il loro tempo davanti al palco, davanti alla gente”. Quindi c’è molta gioia contenuta e cose che sogniamo dal palco. Per questo vi dico che stiamo ancora vivendo e conoscendo tutto. È stato un modo molto particolare di avvicinarsi alla creazione.

Su Instagram vi definite, prima di tutto, come latinoamericani. Perché questa identità è importante per voi?

Na: Mi viene in mente che tutte queste città che chiamiamo latinoamericane vivono allo stesso modo, mangiamo lo stesso cibo. Questo ci rende fratelli. L’America Latina respira la stessa aria, che per me è un caos organizzato.

Ni: In questa svolta di essere una band, ci riuniamo in diverse parti della città. Non ci porta in un luogo specifico, o no? Ma c’entra una città come questa, Bogotà, così particolare in un’America Latina molto particolare, alimentata dalla stessa cosa. Ogni volta che visitiamo un posto diciamo: “Vedi, questo assomiglia a questo. “Guarda come funziona qui. Guarda cosa fa la cumbia qui”. Sono frontiere inventate, facciamo parte di una nazione che noi stessi abbiamo deciso di creare, ma siamo in comunicazione con la realtà che vive l’America Latina, e che nei luoghi in cui siamo andati, diciamo “Sì, c’è qualcosa qui”. È fantastico poter essere parte di questo”.

Nicolai, volevo chiudere con questo. Proprio di recente Querido Frankie, il tuo lavoro solista, è tornato sulle piattaforme rimasterizzato, undici anni dopo la sua uscita. Quali ricordi ti suscita pensare a quell’album?

Ni: Fratello, mi sento molto grato alla musica per avermi permesso di farlo, e di averlo fatto in quel modo: così prezioso, si è rivelato un disco molto prezioso per alcune persone. All’epoca non lo capivo, ma sembra che qualcuno lo capisse. Era un seme di LosPetitFellas, e mi sento molto legato a questo. Fare quel disco ha cambiato molte cose, non solo in me e nel mio modo di vedere il mondo, ma in molte persone che sono là fuori a lavorare su un sogno. Mi sento molto grato a quel piccolo ragazzo che ha deciso di sedersi per cinque anni per scrivere presumibilmente un disco, ma non aveva idea di cosa sarebbe successo; voleva solo fare le sue canzoni e metterle fuori, proporre davvero da dove lo sentiva. È ancora davvero molto genuino e attuale, ora ha la fortuna di essere accompagnato, capendo che l’universo, l’individuo, la celebrazione, e che ci sono cose che si dovrebbero apprezzare e celebrare per questo. Le canzoni sono lì per chi le sente, per chi le sente.

