Il Damo Suzuki’s Network è pronto per risbarcare in Italia nel 2020

Il Damo Suzuki’s Network è un progetto nato nel 1998 per volere del cantante e chitarrista giapponese Damo Suzuki, ex-cantante della storica band Can. La natura del progetto rispecchia quella del suo fondatore: Damo è un giramondo in continuo movimento, uno sperimentatore e un improvvisatore, e così anche il Damo Suzuki’s Network che, mirando a coinvolgere di volta in volta i musicisti più validi del paese in cui approda, si rimodella in continuazione, senza seguire uno schema ben preciso, ma adattandosi al contesto sperimentando e improvvisando.

Fino a ora il network ha girato in tour Europa, America, Africa, Asia e Oceania, passando per la prima volta in Italia già nel 2011 per quattro concerti insieme a Manuel Agnelli, Xabier Iriondo, Enrico Gabrielli e Cristiano Calgagnile dai quali è anche nato il live album “Sette modi per salvare Roma”.

Il Damo Suzuki’s Network approderà in Italia a marzo 2020 e anche questa volta vedrà la partecipazione di alcuni tra i migliori musicisti provenienti dalle più importanti band italiane.

Questa la formazione:

– DAMO SUZUKI – Voce

– XABIER IRIONDO (Afterhours) – chitarra, mahai metak, taisho koto

– CORRADO NUCCINI (Giardini di Mirò) – chitarra, elettronica

– ENRICO MOLTENI (Tre Allegri Ragazzi Morti) – basso

– KARIM QQRU (Zen Circus) – batteria

In ogni data saranno presenti tanti altri ospiti che, esibendosi con la band, arricchiranno la performance ampliandone le potenzialità d’improvvisazione, rendendo questi concerti unici e irripetibili. Questi i primi nomi annunciati: ROBERTO DELLERA (Afterhours – The Winstons), IOSONOUNCANE, EMANUELE REVERBERI (Giardini di Mirò), ANDREA APPINO (The Zen Circus), UFO (The Zen Circus), MOTTA, DAVIDE TOFFOLO (Tre Allegri Ragazzi Morti)

Queste le date:

4 marzo 2020 – Milano – Circolo Ohibo’

Biglietto 12€ + d.p. / 15€ alla porta – Tessera ARCI obbligatoria

In vendita sui circuiti Dice e Ticketone

5 marzo 2020 – Torino – Circolo della Musica

Biglietto 15€ + d.p.

In vendita sui circuiti Vivaticket

6 marzo 2020 – Ravenna – Bronson

Biglietto 18€ + d.p. / 20€ alla porta

In vendita sui circuiti Vivaticket

7 marzo 2020 – Pisa – Lumiere

Biglietto 15€ + d.p.

In vendita sui circuiti Do It Yourself a partire dal 17 dicembre

8 marzo 2020 – Roma – Monk

Biglietto 12€ + d.p / 15€ alla porta

In vendita sui circuiti I-ticket