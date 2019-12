Matteo Mannocci Awards 2019

Finisce l’anno, finisce un decennio. Per entrare negli anni Venti, un augurio e una riflessione tratto da un testo di un artista e amico, tra le cose più belle del mio 2019.

“[…] è necessario ripensare la legge

è necessario ripensare la mafia

è necessario ripensare la criminalità

è necessario risorgere

è necessario ripensare il potere

Si ha a che fare con il potere quando

si è soli

tutto il resto rispecchia le parole di una canzone d’amore

vorrei che questo Natale fosse già tutto finito e

in procinto di non pensare al

potere

è necessario ripensare il denaro

si ha a che fare con il denaro quando

si è soli

Siamo compresi e forza moneta quando

l’inclusione è mentale

è necessario tornare a ripensare la natalità

ripensare la demografia

si ha a che fare con la demografia quando

si è tanti

bisogna tornare a sperare che le cose

miglioreranno

Una legge che ti impone la vita per come

la vuole lei è disgrazia che si abbatte

sul popolo

Olanda

è stata violentata e abusata chiede

l’eutanasia

17 anni

progresso un modo ma

bisogna ricominciare a credere che le cose

possano andare meglio

mettere in discussione il sistema

ripensare e risorgere

o l’uomo non può morire

[…]” Matteo Zoppi, “La grande palla”, 2019

TOP 10 ALBUM

La scelta di questi dieci dischi non vuole essere una reale ricognizione dei ‘migliori’ dischi usciti quest’anno, quanto l’individuazione di alcuni percorsi che da qualche anno a questa parte caratterizzano i miei ascolti.

Un’attenzione particolare ai percorsi di evoluzione, ma anche a chi come Kanye West riflette sulle modalità di produzione e ci consegna un disco (+1, a nome Sunday Service Choir) sospeso tra la tradizione e il presente, summa di un lavoro di ricerca lungo quanto la sua carriera.





Molta felicità per il ritrovato feeling tra sperimentazione, sound design e il pop: la musica leggera è di tutti.Se volete ascoltare questa selezione, eccovi qua Molta felicità per il ritrovato feeling tra sperimentazione, sound design e il pop: la musica leggera è di tutti.Se volete ascoltare questa selezione, eccovi qua una comoda playlist

DISCHI DEL DECENNIO

Kendrick Lamar – “To Pimp a Butterfly”

Kanye West – “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”

Frank Ocean – “Blonde”

dopo questi, mio podio degli anni dieci, si prosegue in ordine alfabetico:

AA. VV. – PC Music Vol. 1

100 Gecs – 1000 Gecs

Aisha Devi – Of Matter and Spirits

Alva Noto+Ryuichi Sakamoto & Ensemble Modern – Utp_

Amnesia Scanner – AS

Anderson .paak – Oxnard

Arca – Arca

Arca – Mutant

Charli XCX – Pop 2

Charli XCX – Vroom Vroom EP

Childish Gambino – “Awaken, My Love!”

clipping – There Existed an Addition to Blood

Croatian Amor – Love Means Taking Action

D’Angelo – Black Messiah

Death Grips – No Love Deep Web

Earl Sweatshirt – Doris

Earl Sweatshirt – I Don’t Like Shit; I Don’t Go Outside

Earl Sweatshirt – Some Rap Songs FKA Twigs – LP1

Floating Points – Elaenia

Flying Lotus – Cosmogramma

Flying Lotus – You’re Dead!

Frank Ocean – Channel Orange

GAIKA- SPAGHETTO

Holly Herndon – Proto

IOSONOUNCANE – Die

James Blake – Overgrown

James Ferraro – Far Side Virtual

Jlin – Black Origami

Jpegmafia – Veteran

Kanye West – The Life of Pablo

Kanye West – Yeezus

Kelman Duran – 1804 Kids

Kendrick Lamar – Good Kid, M.A.A.D. City

Kendrick Lamar – DAMN

KIDS SEE GHOSTS – KIDS SEE GHOSTS

Lorenzo Senni – Persona

Macintosh Plus – Floral Shoppe

Lotic – Power

Nick Cave & The Bad Seeds – Push The Sky Away

Nick Cave & The Bad Seeds – Skeleton Tree

Nicolas Jaar – Sirens

Ninos Du Brasil – Muito N.D.B.

Onehotrix Point Never – Replica

Onehotrix Point Never – Age Of

Oren Ambarchi – Audience of One

Organ Tapes – Into One Name

Ryoji Ikeda – Supercodex

Ryuichi Sakamoto – async

Skepta – Konnichiwa

SOPHIE – OIL OF EVERY PEARL’S UN-INSIDES

Sunn O))) & Ulver – Terrestrials

Swans – To Be Kind

Tim Hecker, Daniel Lopatin – Instrumental Tourist

Tim Hecker – Love Streams

Tommy Cash – ¥€$

Tyler, the Creator – IGOR

Tzusing – 東方不敗

Vince Staples – Big Fish Theory

Visible Cloaks – Reassemblage

WWWINGS – PHOENIXXX

Yung Lean – Stranger