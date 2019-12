KALPORZ AWARDS – The 20 Best Albums of 2019

Siamo arrivati anche quest’anno alla resa dei conti. Un po’ trafelati, a dire il vero, perché presi dalle classifiche di fine decennio. E siccome in quelle non avevano trovato spazio album del 2019, colmiamo la lacuna e vi facciamo concentrare su quanto di buono ha offerto quest’annata, e ha dato tanto, a nostro avviso.

Una classifica in cui le donne la fanno da padrone (seppure non sul podio), e anche le sonorità attuali sono ben rappresentante, con un compendio di vecchi artisti che non passano mai di moda. Qui a Kalporz si vota sempre democraticamente, per cui le tendenze che emergono sono sentite, e probabilmente ci descrivono perfettamente.

I compiti per le vacanze, ovviamente, sono quelli di ascoltare gli album, tra questi, che vi siete persi.(Paolo Bardelli)

20. JUNIUS PAUL, “Ism”

(International Anthem)



19. THE MURDER CAPITAL, “When I Have Fears”

(Human Season Records)



18. TORO Y MOI, “Outer Peace”

(Carpark Records)



17. ANGEL BAT DAWID, “The Oracle”

(International Anthem)



16. ANGEL OLSEN, “All Mirrors””

(Jagjaguwar)



15. SHARON VAN ETTEN, “Remind Me Tomorrow”

(Jagjaguwar)



14. PURPLE MOUNTAINS, “Purple Mountains”

(Drag City)



13. JAMES BLAKE, “Assume Form”

(Polydor Records)



12. THE NATIONAL, “Easy To Find”

(4AD)



11. BIG THIEF, “Two Hands”

(4AD)



10. VAMPIRE WEEKEND, “Father Of The Bride”

(Spring Snow, Columbia)



9. WEYES BLOOD, “Titanic Rising”

(Sub Pop)



8. HOLLY HERNDON, “Proto”

(4AD)



7. KATE TEMPEST, “The Book of Traps and Lessons”

(American Recordings/Fiction)



6. LITTLE SIMZ, “Grey Area”

(Age 101 Records)



5. SOLANGE, “When I Get Home”

(Human Season Records)



4. FKA TWIGS, “Magdalene”

(Young Turks)



3. THOM YORKE, “Anima”

(XL Recordings)



2. NICK CAVE & THE BAD SEEDS, “Ghosteen”

(Bad Seed Ltd)



1. TYLER, THE CREATOR, “Igor”

(Columbia)