Fuck Normality Christmas nel tempio del clubbing salentino

Mercoledì 25 dicembre il Finis Terrae di Lequile, in provincia di Lecce, ospiterà il Fuck Normality Christmas per una grande festa targata Fuck Normality Festival in collaborazione con Sei – Sud Est Indipendente, uno dei festival nostrani più importanti per quanto riguarda la scena musicale indipendente nazionale ed internazionale e Non è Berlino, party danzereccio eccentrico dalle sfumature queer e notoriamente anticonvenzionali. Una discoteca storica del Salento, tempio della disco music anni ottanta, che per l’occasione si trasformerà in un luogo facente parte di un immaginario del passato, ancorato al contemporaneo e con uno sguardo al futuro. Un vero e proprio happening in un giorno di festa, a partire dalle 22.00 saranno di scena Nu Guinea, duo formatosi a Napoli e ora di stanza a Berlino, le loro sonorità sono influenzate dall’idea di un luogo esotico, frutto di una costante ricerca musicale nel passato. Il progetto nasce dall’idea di jam sessions, fusioni fra sintetizzatori elettronici e strumenti tradizionali, caratterizzato da un suono che non mira alla perfezione, ma alla “genuinità” e che può essere inteso come una forma in costante mutamento. Nuova Napoli, questo il titolo dell’ultimo LP, rappresenta un focus speciale sulla città natale del duo che calibrano i loro synth sul meridiano del Vesuvio, lasciandosi ispirare dalla musica Disco, Jazz-Funk e Fusion Napoletana.

Gli Inude, che abbiamo appena intervistato in occasione dell’uscita del loro primo LP rappresentante l’unione profonda di tre anime musicali, Flavio, Francesco e Giacomo, le quali hanno dato vita ad un’elettronica calda dalle tonalità soul e . Nel 2016 pubblicano il loro primo Ep “Love Is In the Eyes Of the Animals” da cui verranno estratti i singoli “Man Down” e “Hudea”, da quì il loro primo tour che li terrà impegnati in Italia e all’estero fino a metà 2017 contando più di 100 concerti in poco più di 12 mesi. Dopo questa esperienza Inude intraprendono un percorso emotivo ed artistico in una villetta tra le colline marchigiane e i Posada Negro Studios di Lecce, percorso che li ha portati alla nascita del loro primo LP “Clara Tesla, uscito il 5 dicembre 2019 e pronto per essere presentato al pubblico con il loro nuovo coinvolgente live.

Non possono mancare nemmeno quest’anno il produttore Andrea Mangia aka Populous, che su Kalporz non ha più bisogno di presentazioni insieme a Protopapa, protagonista come dj e party promoter della nightlife a Bologna prima e a Milano poi, ora alla volta di New York, è tra i fondatori di Eurocrash, network di produzione e promozione musicale internazionale nato nel 2016 e Drama, un cabaret queer di successo nella capitale della moda italiana. Completano la line-up Lucia Manca, cantautrice salentina dal gusto rarefatto e raffinato, i suoi brani sono stati remixati da alcuni tra i migliori producer italiani, è stata anche la voce di Hotel Riviera di Jolly Mare e ha accompagnato Populous dal vivo nel tour di Night Safari, e le selezioni di Okee Ru, un uragano di energia positiva sono le prime cose a cui si pensa quando si parla di Denis Leo. Precoce collezionista di vinili, inizia sin da giovanissimo a miscelare tra loro i suoni provenienti dalla migliore disco e house americana, dirigendosi poi verso paesaggi sonori più esotici e psichedelici.

Per info: fnfestival@gmail.com oppure segui l’evento ufficiale.