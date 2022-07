A Genova arriva Transatlantica Festival con Jazz:Re:Found

Transatlantica Festival è il nuovo progetto ideato da Jazz:Re:Found in collaborazione con Kowalski, Mescite e Riviera Gang, ospitato da Villa Serra a Genova, dal 29 al 31 luglio. Tra gli ospiti Calibro 35, Murubutu, Nu Genea, Los Bitchos, Mad Professor e Dj Ralf insieme a una ricchissima proposta di dj e selectors – Dj Falafel, Ma Nu!, Franco (Code War), Disco Amor, Luca Bernascone, Vittorio Barabino, Giovanni Verrina, Pierka (Oversize), Capasoul, Flaco Scivola – e il live di Veezo & Kidd Mojo.



Teatro di questa prima edizione sarà Villa Serra, eccentrico complesso architettonico, tratto da un famoso manuale londinese ottocentesco, custodito all’interno di un parco storico alla periferia di Genova.

Il nuovo festival Transatlantica si inserisce all’interno di una più ampia progettualità definita

nella cornice del concept Liguria Transatlantica: un vero e proprio piano di comunicazione e

valorizzazione territoriale. La visione di questo programma di interventi multidisciplinari

vuole infatti integrarsi nella proposta di rilancio e potenziamento dell’accoglienza e incoming

turistico regionale, a vantaggio delle realtà produttive e dei servizi del territorio.

L’idea nasce nelle suggestioni transatlantiche delle “Grandi Migrazioni” di cui il porto di

Genova è stato protagonista nel XIX secolo, in un periodo storico in cui i nuovi flussi migratori

e l’abbattimento delle barriere culturali, razziali e di genere sono diventati tema centrale per

la società, ma anche per lo sviluppo dei nuovi modelli turistici e imprenditoriali.