Dov’era finito King Of The Opera? Nel “Nowhere Blues”

Lo attendevamo da tanto tempo, noi che abbiamo sempre detto che King Of The Opera è uno dei più talentuosi artisti italiani: finalmente il nuovo album di King Of The Opera, il progetto del chitarrista, cantante, songwriter toscano Alberto Mariotti, è in uscita il 15 Gennaio 2020.

“Nowhere Blues” è il titolo; segue il lungo silenzio in studio dell’artista, se si pensa che dopo il debutto “Nothing Outstanding” che segnava il passaggio artistico dal progetto Samuel Katarro a quello King of The Opera nel 2012, erano seguiti solo un EP nel 2014 (“Driftwood“) ed un album di cover nel 2016.

“Nowhere Blues” riprende il filo del discorso, dove era stato lasciato. Il titolo è un tributo agli amati bluesmen afro-americani del primo dopoguerra, che intitolavano i loro blues col nome della città che li aveva ispirati o dove li avevano scritti.

In questo “Nowhere”, però, non si trovano città, ricordi, sentimenti limpidi, ma solo le impronte di un viaggiatore perso sul suolo lunare.

King of the Opera torna a circondarsi di una vera e propria band di nuova formazione. Ad affiancare Mariotti ci saranno infatti Andrea Carboni (tastiere, programmazione, voce) e Elia Ciuffini (batteria, percussioni).