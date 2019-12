Carmine D’Amico Awards 2019

Il 2019 è stato un anno in cui ho provato a mettere le cose in ordine.

Every time you look outside your window

Everything is just the same as before

Nel tentativo di distrarmi da un mondo che sembra in procinto di cadere a pezzi, mi son messo a ragionare sul perché i dischi che adoravo meno di 10 anni fa, ora finiscano così poco spesso nei miei ascolti. Non mi sono dato una risposta precisa, ma ho comunque pugnalato i miei 20 anni, escludendo Arcade Fire, XX e compagnia dalla mia lista di fine decennio.

Il 2010 mi sembra sempre più lontano.

In the suburbs, I, I learned to drive

And you told me we’d never survive

Il tutto è stato reso ancora più strano dal fatto che contemporaneamente vecchissimi amori come Nick Cave, Thom Yorke e Kim Gordon sfornavano dischi che mi conquistavano di nuovo, come fosse la prima volta

Everybody’s losing someone

It’s a long way to find peace of mind

È stato indubbiamente l’anno in cui il mio personalissimo e poco logico cerchio con Tyler the Creator si è chiuso: prima ascoltatore non entusiasta, poi fan cascato dal pero innamorandosi di un live ad un’edizione del Primavera e alla fine “Igor” mio personale Album of the Year.

For real, for real, for real this time

È stato l’anno di Billie Eilish, come testimoniato anche dalle statistiche del mio profilo Spotify, dove è risultata l’artista che più ho ascoltato. Mi piace azzardare che tutto il prossimo decennio sarà nel segno di Billie Eilish, perché la mia sensazione è che ci si trovi davanti a qualcosa di speciale per davvero.

Mica dei Van Halen qualsiasi.

I tried to jump scream

But my head was underwater

È stato un anno in cui ho fatto meno concerti del solito, per diversi motivi e soprattutto nella prima metà, ma non scorderò mai il momento in cui Moor Mother mi rappava con ferocia nell’orecchio, mentre con una mano mi toccava come fosse un reverendo ed il Tavastia-klubi di Helsinki fosse la sua chiesa.

they have killed our heroes and we forget their names

È stato, per l’ennesima volta nella mia vita, un anno di IndieRocket Festival. Su Kalporz ne hanno già scritto altre persone, perché non mi piace mai fare i mischioni ed i conflitti di interesse mi fanno schifo anche quando non portano a nessun guadagno economico, ma ci tengo a ribadire che è stato un successo. L’essere riusciti contemporaneamente a veicolare un messaggio politico fatto di anti-razzismo, femminismo ed inclusione, senza nemmeno doverci mettere un bollino politico sopra, è una cosa di cui tutti noi della famiglia IndieRocket andremo per sempre fieri.

Considero un miracolo fare 10mila presenze nella provincia italiana, con un cartellone privo di nomi acchiappa-pubblico ed in un particolare momento storico in cui la cultura dei Festival in Italia è a zero (mi perdonino alcune meravigliose eccezioni).

Zero è anche il budget che il Comune di Pescara ha stanziato al momento per la prossima edizione del Festival, mentre non esiste un numero per quantificare la rabbia e la delusione per tutto questo.

Why do we love if we’re so mistaken?

È stato un anno pieno, a tratti difficile, ma tutto sommato per me abbastanza bello ed una parte di questo lo devo anche a Kalporz. Spero il prossimo sia ancora meglio, non solo per me.

But, when time pulls lives apart

Hold your own

When everything is fluid, nothing can be known with any certainty

Hold your own

Il disco che ho ascoltato di più nel 2019:

Tyler, the Creator – IGOR

La canzone che ho ascoltato di più nel 2019:

Billie Eilish – You should see me in a crown

Il film più bello che ho visto nel 2019:

Roger Eggers – The Lighthouse

La “cosa” più bella che ho visto nel 2019:

Ragnar Kjartansson – The Visitors

La parola più bella che ho imparato nel 2019:

Ruska – il colore delle foglie in autunno in Finlandia

Un botto di dischi che spero di trovare ancora tanto belli nel 2029:

Aa.Vv. – Kankyō Ongaku: Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980–1990

Africa Express – Egoli

Alfa Mist – Structuralism

Amazondotcom – Mirror River

Sudan Archives – Athena

Felicia Atkinson – The Flower And The Vessel

Caterina Barbieri – Ecstatic Computation

Barker – Utility

Bjarki – Happy Earthday

Bjarki – Psychotic_Window

James Blake – Assume Form

Brockhampton – Ginger

Danny Brown – uknowhatimsayin¿

Nick Cave and The Bad Seeds – Ghosteen

Charli XCX – Charli

Chromatics – Closer to Grey

The Comet Is Coming – Trust in the Lifeforce of the Deep Mystery

Croatian Amor – Isa

Dave – PSYCHODRAMA

Erika de Casier – Essentials

Earthen Sea – Grass and Trees

Eartheater – Trinity

Billie Eilish – When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Ezra Collective – You Can’t Steal My Joy

FKA twigs – Magdalene

Floating Points – Crush

Flying Lotus – Flamagra

Freddie Gibbs & Madlib – Bandana

Kim Gordon – No Home Record

Helado Negro – This Is How You Smile

Holly Herndon – PROTO

JPEGMAFIA – All My Heroes Are Cornballs

Kano – Hoodies All Summer

K Á R Y Y N – The Quanta Series

Lana Del Rey – Norman Fucking Rockwell!!

LCD Soundsystem – Electric Lady Sessions

Little Simz – Grey Area

Daniel Lopatin – Uncut Gems

Kelsey Lu – Blood

Malibu Ken – Malibu Ken

Matmos – Plastic Anniversary

Nkisi – 7 Directions

Anderson .Paak – Ventura

Lena Raine – Oneknowing

Moor Mother – Analog Fluids of Sonic Black Holes

Nérija – Blume

Phoet – Broken Symmetry

Sampa the Great – The Return

Sleaford Mods – Eton Alive

slowthai – Nothing Great About Britain

Solange – When I Get Home

Kate Tempest – The Book of Traps and Lessons

Triad God – Triad

Channel Tres – Black Moses

Tyler, the Creator – Igor

Sharon Van Etten – Remind Me Tomorrow

Visible Cloaks, Yoshio Ojima & Satsuki Shibano – FRKWYS Vol. 15: serenitatem

Ash Walker – Aquamarine

Weyes Blood – Titanic Rising

Thom Yorke – ANIMA