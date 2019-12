Piero Merola Awards 2019

50 ALBUMS

1. fka twigs, “magdalene”

2. Solange, “When I Get Home”

3. Bad Bunny, “X 100pre”

4. Tyler, The Creator, “IGOR”

5. Nkisi, “7 Directions”

6. Moor Mother, “Analog Fluids of Sonic Black Holes”

7. Klein, “Lifetime”

8. Lana Del Rey, “Norman Fucking Rockwell”

9. MC Yallah & Demaster, “Kubali”

10. Little Simz, “Grey Area”

11. Loraine James, “For You & I”

12. Megan Thee Stallion, “Fever”

13. Holly Herndon, “PROTO”

14. Kali Malone, “The Sacrificial Code”

15. Jamila Woods, “LEGACY! LEGACY! LEGACY!”

16. Rico Nasty & Kenny Beats, “Anger Management”

17. Charli XCX, “Charli”

18. Octo Octa, “Resonant Body”

19. Slikback, “Tomo”

20. Billie Eilish, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”



21. Kelsey Lu, “Blood”

22. Angel Olsen, “All Mirrors”

23. Nick Cave & the Bad Seeds, “Ghosteen”

24. Amazondotcom, “Mirror River”

25. Dave, “Psychodrama”

26. Ariana Grande, “thank you, next”

27. Polo G, “Die A Legend”

28. MIKE, “Tears Of Joy”

29. Oli XL, “Rogue Intruder, Soul Enhancer”

30. Denzel Curry, “ZUU”

31. Jenny Hval, “The Practice of Love”

32. Caterina Barbieri, “Ecstatic Computation”

33. Pelada, “Movimiento Para Cambia”

34. Danny Brown, “uknowhatimsayin¿”

35. Maxo Kream, “Brandon Banks”

36. Earl Sweatshirt, “Feet Of Clay”

37. Freddie Gibbs & Madlib, “Bandana”

38. Dis Fig, “Purge”

39. Weyes Blood, “Titanic Rising”

40. Lafawndah,”Ancestor Boy”

41. Gabber Modus Operandi, “HOXXXYA”

42. Slowthai, “Nothing Great About Britain”

43. DJ Nigga Fox, “Cartas Na Manga”

44. Rian Treanor, “Ataxia”

45. Barker, “Utility”

46. DJ Haram, “Grace”

47. Dj Plead, “Pleats Plead”

48. Debit, “System”

49. Young Thug, “So Much Fun”

50. James Blake, “Assume Form”

10 VIDEOS

1. Solange, “Almeda”



2. Fka Twigs, “Cellophane”



3. Charli XCX ft. Christine and the Queens, “Gone”



4. Tove Lo, “Glad He’s Gone”



5. Flying Lotus ft. Denzel Curry



6. J Balvin / Bad Bunny, “CUIDAO POR AHÍ”



7. Stormzy, “Vossi Vop”



8. 21 Savage, “A Lot”



9. Billie Eilish, “Bad Guy”



10. Rosalía, “A Palé”



10 LIVE

1. Solange, Primavera Sound

2. FKA Twigs, Primavera Sound

3. NAS, Primavera Sound

4. Rosalía, Primavera Sound

5. J Balvin, Primavera Sound

6. Objekt, Primavera Sound

7. Holly Herndon, Club To Club

8. Sophie, Club To Club

9. Janelle Monáe, Primavera Sound

10. Skee Mask, Club To Club

500 SONGS

2010s

ALBUMS

1. Kanye West, “My Beautiful Dark Twisted Fantasy”

2. Frank Ocean, “Blonde”

3. Kendrick Lamar, “Good Kid, M.A.A.D City”

4. DJ Rashad, “Double Cup”

5. Kendrick Lamar, “To Pimp A Butterfly”

6. Oneohtrix Point Never, “Replica”

7. Solange, “A Seat At The Table”

8. Frank Ocean, “Channel Orange”

9. Beyoncé, “Beyoncé”

10. D’Angelo, “Black Messiah”

LIVE

1. Autechre, Club To Club, Torino (2016)

2. Outkast, Way Out West, Göteborg (2014)

3. Beyoncé, San Siro, Milano (2016)

4. Frank Ocean, Way Out West, Göteborg (2017)

5. Kendrick Lamar, Pitchfork Music Festival, Chicago (2012)

6. Sufjan Stevens, Primavera Sound, Barcelona (2011)

7. Solange, Primavera Sound, Barcelona (2017)

8. Grizzly Bear, Primavera Sound, Barcelona (2011)

9. Beach House, Pitchfork Music Festival, Chicago (2012)

10. Stormzy, Way Out West, Göteborg (2016)