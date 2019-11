[Scoutcloud] Da South London il queer “jangle” pop dei Barry

I Barry, quartetto di South London apprezzato anche da Alex Kapranos dei Franz Ferdinand*, sono la quintessenza del pop chitarristico made in UK: hanno da poco – il 25 ottobre – pubblicato la cassetta d’esordio omonima per la Permanent Slump e già si candidano ad essere una delle migliore uscite discografiche in ambito jangle pop. Divertenti e maledettamente orecchiabili, potrebbero segnare la rinascita di una forte scena queer pop.

“Posh Club”, in un mondo al contrario, sarebbe un singolone in heavy rotation radiofonica: due minuti e mezzo super catchy con un tocco ironico tutto british. Non è il solo, però: anche gli altri brani del disco non scherzano in quanto a melodie killer da rompicapo al primo ascolto (“Liz Naylor”, “Our First Party”).

Un debutto (discografico) promettente.



*i Barry hanno fatto da band supporto ai Franz Ferdinand nella data degli scozzesi alla Roundhouse di Londra il 26 settembre 2018

(Monica Mazzoli)