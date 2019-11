Le migliori CANZONI degli Anni Dieci

L’articolo più importante sugli Anni Dieci l’abbiamo già pubblicato (quello degli album), ora ci rimangono – per così dire – le briciole. Che poi non è vero, perché in epoca di playlist forse la canzone singola ha un maggior valore che un tempo. Le votazioni democratiche di Kalporz hanno fatto emergere songs non preventivabili, ed è bello così.

Le altre puntate degli speciali sugli Anni Dieci le potete recuperare qui:

– I migliori ALBUM degli Anni Dieci

– Gli artisti più rappresentativi degli Anni Dieci

– Gli album sottovalutati degli Anni ’10 – vol. 1

– Gli album sottovalutati degli Anni ’10 – vol. 2

– I live memorabili degli Anni Dieci

– Le perdite degli Anni Dieci

20. DAUGHTER, “Youth”

da “If You Leave” (2013)

19. SOPHIE, “Bipp”

singolo (2013)

18. LCD SOUNDSYSTEM, “Dance Yrself Clean”

da “This is Happening” (2010)

17. SPOON, “Inside Out”

da “They Want My Soul” (2014)

16. BIG THIEF, “Watering”

da “Capacity” (2017)

15. CHAIRLIFT, “Met Before”

da “Something” (2012)

14. BON IVER, “Holocene”

da “Bon Iver” (2011)

13. LCD SOUNDSYSTEM, “Call The Police”

da

12. PREOCCUPATIONS, “Continental Shelf”

da “Viet Cong” (2015)

11. DEERHUNTER, “Helicopter”

da “Halycon Digest” (2010)

10. GRIMES, “Oblivion”

da “Visions” (2012)

9. PARQUET COURTS, “Instant Disassembly”

da “Sunbathing Animal” (2014)

8. FRANK OCEAN, “Thinkin ‘bout you”

da “Channel Orange” (2012)

7. JAMES BLAKE, “The Wilhelm Scream”

da “James Blake” (2011)

6. CARIBOU, “Sun”

da “Swim” (2010)

5. DAVID BOWIE, “Lazarus”

da “Blackstar” (2016)

4. TAME IMPALA, “Feels Like We Only Go Backwards”

da “Lonerism” (2012)

3. KANYE WEST, “Runaway”

da “My Beautiful Dark Twisted Fantasy” (2010)

2. KENDRICK LAMAR, “Alright”

da “To Pimp A Butterfly” (2015)

1. LORENZO SENNI, “The Shape Of Trance To Come”

12″, (2017)