Ecco l’annuncio: Kendrick Lamar a Rock in Roma a luglio 2020

ROCK IN ROMA e HUMBLE AGENCY annunciano oggi quello che sarà certamente uno dei concerto-evento del 2020: grande protagonista della 12° edizione del ROCK IN ROMA – di cui Kalporz sarà partner – infatti sarà il rapper e compositore vincitore del Premio Pulitzer KENDRICK LAMAR che si esibirà per la prima volta a Roma, all’Ippodromo delle Capannelle, martedì 7 luglio 2020.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su rockinroma.com e www.ticketone.it dalle ore 10.00 di lunedì 2 dicembre, e in tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio dalle ore 10.00 di giovedì 5 dicembre.

IPPODROMO DELLE CAPANNELLE

7 LUGLIO 2020

Apertura porte h 14:00

Inizio concerti h 18:00

Prezzo biglietti

Golden Circle – € 85,00 + diritti di prevendita

Posto Unico – € 65,00 + diritti di prevendita

Biglietti disponibili su rockinroma.com e www.ticketone.it

dalle ore 10.00 di lunedì 2 dicembre

In tutti i punti vendita Ticketone e Box Office Lazio

dalle ore 10.00 di giovedì 5 dicembre

Info e Contatti ROCK IN ROMA:

www.rockinroma.com – www.the-base.it

mail to: info@rockinroma.com

Tel. 06.54.22.08.70 – Info diversamente abili: 06.54.22.08.70