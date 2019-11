È sempre tempo di riascoltare i Police

Non siamo grandi fans dei cofanetti, e anche dell’industria della ripubblicazione, però alle volte sempre meglio avere la possibilità di ricomprare/rimettere su/riconcentrarci sugli album ufficiali che su progetti dubbi di materiale inedito tirato fuori dai cassetti che contiene registrazioni inaffrontabili.

Questa motivazione unita al fatto che per quanto riguarda i Police nel 2018 avevamo festeggiato il 40ennale di “Outlandos D’Amour” mentre non abbiamo fatto lo stesso per il 40ennale di “Reggatta de Blanc” (il cui anniversario cadeva un mesetto fa, il 5 ottobre), ci porta a segnalare l’uscita il 15 novembre 2019 del cofanetto “Every move you make – The studio recordings”, formato da sei CD o sei 33 giri.

Il box riunisce tutti i cinque album della band con l’aggiunta del disco bonus “Flexible strategies”, disco di rarità uscito lo scorso anno, con l”audio rimasterizzato negli studi di Abbey Road di Londra. Il cofanetto era già uscito nel 2017 in versione vinile per il 40° anniversario della band, mentre ora torna sul mercato in versione special price in CD (confezionati in digipak colorati) o in vinile a tiratura limitata. Oltre a questo box set, il 15 novembre usciranno le versioni rimasterizzate, su vinile da 180 grammi, di “Reggatta de blanc”, “Zenyatta Mondatta”, “Ghost in the machine” e “Synchronicity”.

È sempre bene riascoltare i Police.

(Paolo Bardelli)