Il lutto dei Lanterns On The Lake

È un delicato affresco noir il nuovo singolo “Every Atom” dei Lanterns On The Lake. La band di Newcastle pubblica un appropriato video in bianco e nero della canzone che affronta il tema del lutto: “Questa è una canzone che racconta il lutto e quanto sia lungo il processo per il proprio subconscio ad accettare la morte di qualcuno, nonostante il proprio lato razionale capisca la situazione. Ho inserito questo pensiero in una storia dove il narratore è il mio subconscio ed è alla ricerca di qualcuno in questo mondo immaginario e simile ad un sogno. Raggiungo i limiti per cercare anche solo una traccia di esso…attraverso lo spazio e il tempo, dividendo ogni atomo, ‘fino al punto in cui Andromeda e la via Lattea entrano in collisione’. Non mi arrendo, non posso lasciar perdere”, afferma la cantante Hazel Wilde.

Lanterns On The Lake pubblicheranno il loro quarto album “Spook The Herd” il 21 febbraio 2020 su Bella Union [PIAS].