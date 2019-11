Club Adriatico porta LSDXOXO e 72-HOUR POST FIGHT al Covo

Torna anche quest’anno la sorprendente collaborazione tra due realtà che hanno scritto la storia recente e meno recente dell’underground sull’asse Bologna – Ravenna. La nuova stagione di Club (?) Adriatico al Covo di Bologna si aprirà sabato 30 novembre con LSDXOXO e i 72-HOUR POST FIGHT, un binomio che dà un ulteriore prova della formula contemporanea ed eterogenea del club nato a Ravenna, con base alle Artificerie Almagià, nell’autunno del 2013.

RJ Glasgow aka LSDXOXO negli ultimi anni si è imposto come figura di riferimento della scena GHE20G0TH1K di New York City. Il dj e producer originario di Philadelphia, per la label del collettivo protagonista dei party più wild e influenti dell’underground newyorchese, dopo aver debuttato con gli album autoprodotti “Softcore” e “Sacanagem” nel 2016, aveva pubblicato “Fuck Marry Kill”.

Nel 2018 ha pubblicato l’ottimo mixtape “Body Mods”, straripante raccolta di 7 tracce tra ghetto house, breaks e Baltimore, che l’ha rilanciato come uno dei producer più hype del momento e remixato una delle tracce di “Take Me Apart” di Kelela nell’album ufficiale di remix. come Buona parte della sua fama negli ultimi anni era infatti legata ai suoi party e ai suoi set dai 140 ai 160 bpm che mischiano ghettotech, reggaeton, hardcore, footwork, ballroom, UK bass e molto altro, senza mai fare a meno di anthem pop che come pochi riesce a destrutturare, ricombinare e infilare nelle sue selezioni senza respiro.

Quest’anno ha esportato a Berlino il suo incredibile queer party Floorgasm pubblicando per l’occasione una serie di remix che aiuteranno, chi ignorava le gesta, a scoprire meglio il personaggio.

Il collettivo 72-HOUR POST FIGHT che in molti hanno scoperto per l’amicizia-collaborazione con il nome del momento della scena rap italiana (Massimo Pericolo) è nato da un’idea di Carlo Luciano Porrini aka Fight Pausa, già membro dei Leute, e Luca Bolognesi aka Palazzi d’Oriente, presto affiancati dal sassofonista Adalberto Valsecchi e dal batterista Andrea Dissimile, anche lui parte dei Leute (e batterista di Generic Animal e Nadàr Solo). I quattro propongo un inedito “post-jazz” strumentale malinconico e rarefatto tra momenti elettronici ambient, suggestioni instrumental hip-hop, sempre con una certa predilezione per l’improvvisazione, soprattutto dal vivo, come egregiamente dimostrato all’ultimo Club to Club.

Il loro disco, uscito a marzo per La Tempesta International, è stato uno degli esordi più interessanti dell’anno ed è stato impreziosito e completato da un disco di remix curati tra gli altri da Ben Vince (Hessle Audio), Cooly G (Hyperdub), Lamusa II, Riva, Yakamoto Kotsuga, Weightausend (Haunter Records).

Tra gli altri guest delle due hall, i due resident (Pit, El Putiferio) e DJ Iodosan.

