Trasporti Eccezionali 2020 in Emilia-Romagna

Entra nel vivo il progetto 2020 Trasporti Eccezionali della regione Emilia-Romagna: è un progetto che intende fare crescere e fare conoscere i talenti musicali nati o residenti nel territorio regionale. Non è un talent show, non è concorso, non è un premio: si tratta di un’opportunità offerta da un gruppo di imprese e professionisti del settore, costituiti in un network per sviluppare la carriera artistica di band e solisti in un percorso di tutoraggio/formazione (che comprende l’utilizzo di una sala prove per 80 ore), la realizzazione di un lavoro discografico, e la promozione attraverso un tour di concerti live.

Trasporti Eccezionali è al secondo anno del progetto. Nel 2020 gli artisti/gruppi individuati al termine di una “call pubblica”, divisa tra una prima selezione sui materiali inviati e una seconda con show case dal vivo, potranno sviluppare i propri progetti musicali in residenza presso il Teatro Petrella di Longiano (FC), la Casa della Cultura “Italo Calvino” di Calderara di Reno (BO) e L’Accademia – Centro Musicale Polivalente di Parma accompagnati dal personale artistico e tecnico messo a disposizione dai partner.

La partecipazione è completamente gratuita grazie al contributo offerto dalla nuova legge sulla musica della Regione Emilia-Romagna (LR n. 2/2018 “Norme per lo sviluppo del settore musicale” art 8)

Le modalità per accedere a Trasporti Eccezionali sono invariate: attraverso delle preselezioni e successivamente alcune esibizioni dal vivo che si terranno presso la Music Academy® di Bologna verranno scelti tre artisti/band che avranno residenza in altrettante strutture di grande fascino, dove gli artisti saranno costantemente seguiti dal personale artistico e tecnico messo a disposizione dai partner: il Teatro Petrella di Longiano (FC), riconosciuto a livello nazionale quale luogo di residenza artistica e scelto da numerosi produttori musicali per periodi di prove e presentazioni delle anteprime; la Casa della Cultura “Italo Calvino” di Calderara di Reno (BO), elegante struttura di nuova realizzazione alle porte di Bologna e L’Accademia – Centro Musicale Polivalente di Parma, punto di riferimento per la musica e i musicisti del territorio.

Il percorso previsto per ogni residenza comprende un periodo di formazione/tutoraggio di 40 ore con affiancamento di esperti del settore musicale; l’utilizzo della sala prove dello spazio designato per 50 ore; incontri formativi sulla legislazione e i diritti d’autore, i contratti di lavoro, il marketing musicale e la promozione della legalità nel settore musicale; un concerto al termine della residenza nel luogo designato o in un locale del territorio e la promozione del proprio lavoro attraverso i canali di comunicazione di “Trasporti Eccezionali”.

Successivamente ad uno degli artisti-gruppi che parteciperà alla residenza verrà garantita la produzione e la promozione di un album della durata di 20 minuti e un tour live promozionale di almeno 8 concerti di cui almeno 2 fuori regione.

Nel sito sono indicate tutte le ulteriori informazioni ed è possibile iscriversi compilando il modulo on-line.

Nell’ambito di questo progetto venerdì 22 novembre gli Elememphis presentano il loro omonimo EP d’esordio al centro culturale SD Factory di Reggio Emilia (Via Brigata Reggio, 29).

CONTATTI

Cronopios: Tel. 051 224420

Sito internet: www.trasportieccezionali.org

Email: artistico@trasportieccezionali.org

Facebook e Instagram: Trasportieccezionalimusic