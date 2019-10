[Visions] Quale sarà il decimo (e ultimo film) di Quentin Tarantino?

Visions è pronta per spingersi oltre ogni barriera ed entrare in un campo pieno di fantastiche teorie, storie e improbabilità, l’occhio è teso all’altrove e proveremo ad individuare il papabile progetto per il futuro (e ultimo) film di Quentin Tarantino.

In queste settimane ci siamo concentrati, in maniera quasi schizofrenica, sul capire e indovinare il prossimo e finale (?) progetto di Quentin Tarantino, che nel frattempo ha dichiarato di avere in uscita un romanzo su un veterano della Seconda Guerra Mondiale. Visions si è dedicata a raccogliere le idee che più hanno colpito, e trovato riscontro, per il probabile punto di chiusura della filmografia di Quentin.

1. Capitolo della saga di Star Trek

Sono settimane che si parla, più o meno ovunque, del possibile sbarco di Tarantino nell’universo del capitano Kirk. Le possibilità, mediaticamente parlando, sono alte e in svariate interviste tutto è stato lasciato molto aperto. La massima possibilità di manipolare trame, visioni e il sogno di portare “pulp fiction” nello spazio saranno ingredienti necessari per la decisione finale del regista, che con un capitolo di una saga così vedrebbe il suo cerchio artistico/cinematografico chiudersi con un colpo di scena. J.J. Abrams nel frattempo fa la corte.

2. Kill Bill volume 3

Maya Hawke nel finale di “Once Upon a Time in Hollywood” ha acceso una scintilla negli occhi di tutti e, con la sua fuga in auto, il decimo film è stato presto designato: Kill Bill 3.

Le premesse, oltre alla fantasia dei fan, ci sono anche e non è da escludere in toto come fanta-scelta, anzi a precisare tutto a MTV è stato lo stesso Quentin: “Me and Uma have talked about it recently, frankly, to tell you the truth. I have thought about it a little further. We were talking about it literally last week. If any of my movies were going to spring from my other movies, it would be a third ‘Kill Bill”.

3. Double V Vega

Il legame tra Vincent Vega e Mr. Blonde, due personaggi di Pulp Fiction (il primo) e Le Iene (il secondo), è sempre stato fortemente sospettato, Micheal Madsen si è espresso più volte sul possibile prequel che potrebbe vedere in azione i due fratelli Vega e anche se è il progetto più improbabile, sarebbe bello vedere due storie cosi indelebili per l’universo tarantiniano legarsi in un unico film.

4. The Psychic

L’ammirazione per il cinema italiano non la scopriamo certamente con le citazioni di Corbucci nell’ultimo film, ma chissà se la venerazione per il nostro cinema potrà portare effettivamente Quentin a realizzare un remake del film di Fulci “Sette Note in Nero”. Le voci riguardo questa passione per “The Psychic” (così è stato tradotto il titolo del lavoro negli USA) sono storiche, come dimostrano delle interviste dei primi anni ’00, il film originale è stato spesso sottovalutato e una riscoperta del lavoro e dell’opera di Fulci tramite Tarantino sarebbe un omaggio ad un genio dell’horror (e non solo).

5. Il libro di Tarantino diventerà un film

Difficilmente realizzabile dato che la carta II Guerra Mondiale è stata già giocata, ma dato che anche “Once Upon a Time in Hollywood” era nato e pensato per uscire in libreria, magari la parabola del veterano raccontata nel libro diventerà lo spunto per il soggetto finale del regista.

Questa è l’ipotesi, tra quelle circolate, forse meno affascinante, ma sicuramente non scartabile.

6. Killer Crow

L’idea di cui lo stesso Tarantino ha parlato è quella di legare definitivamente “Bastardi Senza Gloria” e il duopolio western “Django” e “Eightful Eight” in un possibile finale di trilogia con un personaggio come Aldo Raines a fare da collante. Tutto si svolgerebbe in un post-guerra in cui i “bastardi” e un’altra truppa si troverebbero a scontrarsi apertamente.

7. Nessuno tra questi

Tarantino alla fine farà il cazzo che vuole e sceglierà un soggetto completamente diverso da quelli nominati in interviste, tavole rotonde, articoli, in Visions e nelle vostre chiacchierate sui forum. Potrà virare magari sul fare un film di genere come un horror puro o magari un film erotico, perché no?

