Caribou campiona una canzone del 1971

Come Caribou non avevamo notizie dal 2014 (“Our Love“, che ha conquistato la 89esima posizione nei 200 dischi più importanti degli anni Dieci uscita ieri su Pitchfork), mentre Dan Snaith aveva comunque fatto uscire qualcosa con il moniker Daphni, in particolare “Joli Mai” (2017).

È quindi con grande attenzione che accogliamo il nuovo singolo di Caribou, “Home”, dalle tinte funk e black (in sostanza è “Home” di Gloria Barnes del 1971 velocizzata ed estesa) ma soprattutto con dei suoni stellari.

(Paolo Bardelli)