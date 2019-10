Slikback, Giant Swan e Deena Abdelwahed, una grande première milanese per Club To Club con Stone Island

Club To Club unisce le forze con il marchio Stone Island per regalare (letteralmente visto che l’ingresso è gratuito su registrazione) una succosa anticipazione di quanto accadrà a Torino appena una settimana dopo, la diciannovesima edizione di Club To Club.

In un festival sempre meno elettronico nel senso più riduttivo del termine, giovedì 24 ottobre arriveranno a Milano tre nomi internazionali di autentico spessore per chi è sintonizzato sui circuiti più influenti della scena underground internazionale, Slikback, Giant Swan, Deena Abdelwahed, con i Gang Of Ducks, volti noti del festival torinese di inizio novembre e delle serate C2C in giro per l’Italia.

Slikback che sarà presente anche a Torino è uno dei nomi più intriganti della scena africana che ruota attorno al collettivo Nyege Nyege di Kampala, Uganda. Il producer kenyota rivisita come pochi le vibrazioni tipiche del clubbing africano con elementi footwork, trap, grime e techno dai tratti molto oscuri e ipnotici. Dopo aver sconvolto appassionati e addetti ai lavori con l’EP “Lasakaneku” dell’estate 2018, si è ripetuto nel 2019 “Tomo”, uno degli album più importanti e ricercati di quest’annata.

La trentenne producer Deena Abdelwahed si è trasferita in Francia dopo aver conquistato grandi consensi in quel di Tunisi. Tra 2017 e 2019 si è fatta notare per le sue performance in festival come il CMT e per collaborazioni prestigiose come quella nelle tracce “Plunge” e “An Itch” del secondo album di Fever Ray. In “Klabb”, EP d’esordio, e “Khonnar”, a partire dalle sonorità arabe e mediterranee, ha trovato una formula molto oscura, convulsa e radicale.

Giant Swan è un progetto di Robin Stewart & Harry Wright, dj e producer di una delle capitali del clubbing europeo e internazionale, Bristol. Bass music, dance, un’inevitabile impronta noise, dopo tracce e remix usciti su Howling Owl Records, Timedance, Mannequin e Whities, daranno alle stampe il loro primo LP omonimo a nome Giant Swan, in uscita su Keck l’8 novembre.

Appuntamento giovedì 24 ottobre dalle 21 in Via Mecenate 84.

Info e orari qui.