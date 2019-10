In “Music from the Trees” c’è tutta l’elettro-botanica dei Plants Dub

“Music From The Trees” è il titolo dell’album di debutto del trio Plants Dub. Il disco è uscito tramite l’etichetta salentina Pregnant Void nella giornata di ieri.

Plants Dub è stato fondato da Francesco Andriani De Vito aka Dubin, dalla storica dell’arte Maria Teresa Santoro e dal produttore dub Andrea Presicce aka NoFinger Nails, ha come peculiarità l’assunto che le piante sono esseri viventi identici all’essere umano. Avviato due anni fa, il progetto unisce scienza ed arte, portando avanti una ricerca che connette la musica elettronica e la bioacustica.

Le piante sono al centro del progetto tramite le frequenze emesse, le dinamiche di interazione con altri esseri viventi e il loro potere di sopravvivenza. Per il disco è stato effettuato uno studio approfondito della bio-acustica delle piante, che va avanti da oltre due anni.

Il progetto punta a trasmettere, in chiave poetica e filosofica, l’importanza di preservare il pianeta e tutte le sue creature, in un’ottica di collettività che mai prima d’ora è stata percepita così urgente.

L’album di debutto è stato prodotto grazie a specifica strumentazione in grado di captare e registrare gli impulsi elettrici e il movimento dei liquidi delle piante, traducendoli in suoni, armonie e strutture ritmiche, in seguito rielaborate in speciali studi di registrazione. Il progetto ha ricevuto il sostegno di Puglia Sounds Records 2019 (Regione Puglia – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro Futuro).