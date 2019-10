I DIIV a marzo in Italia

RADAR Concerti presenta i DIIV. Uno dei gruppi più apprezzati dello scenario indipendente oltreoceano arriva in Italia per presentare dal vivo l’attesissimo DECEIVER, nuovo disco uscito il 4 ottobre per Captured Trac ks. Sul palco del Locomotiv Club di Bologna (13 marzo) e dei Magazzini Generali di Mila no (14 marzo) la band presenterà così il successore di Is The Is Are, uscito nel 2016.

La rinascita inizia quando tutto cade e si è costretti a ricominciare. Deceiver è la colonna sonora della resurrezione metallica e rumorosa della band composta da Zachary Cole Smith (leader e voce e chitarra), Andrew Bailey (chitarra), Colin Caulfield (basso) e Ben Newman (batteria). Il nuovo album dei DIIV e i singoli apripista Skin Game, Taker e Blankenship sono la risposta di Zachary alle sue recenti disavventure personali e al periodo passato in riabilitazione.

Deceiver è la resurrezione dei DIIV e dei suoi componenti, un cambiamento totale che si nota subito. Arrangiamenti orchestrati alla perfezione e la dura lezione dello shoegaze imparata alla lettera. L’album è stato registrato a marzo a Los Angeles con il celebre Sonny Diperri (noto per il suo lavoro con My Bloody Valentine, Nine Inch Nails e Protomartyr) che ha aiutato i DIIV a sviluppare e tirare fuori un sound potente e sonico come le note distorte che hanno reso celebre la scena shoegaze e post punk dei tardi anni ’80.

“For a record about regret, Deceiver is an unbridled pleasure.” (Pitchfork)

Bologna e Milano, trascinate dai DIIV, saranno per una sera capitali dello shoegaze internazionale: appuntamento il 13 e il 14 marzo.

Prevendite da venerdì 18 ore 10 solo su DICE

13.03 – Locomotiv Club – Bologna

https://link.dice.fm/ 0K2cX0YcH0

14.03 – Magazzini Generali – Milano

https://link.dice.fm/ a0k4mLKqH0