Musica italiana e calcetto, l’estate si chiude con Tutto Molto Bello

Torna a Bologna, dal 13 al 15 settembre 2019, Tutto Molto Bello, il primo evento italiano che unisce musica e calcio organizzato da Panico Concerti e Locomotiv Club.

Alla sua 9ª edizione, il Torneo di Calcetto per Etichette Indipendenti che deve il nome alla nota espressione del grande Bruno Pizzul, darà vita a una tre giorni all’insegna della musica e dello sport presso il Parco del Dopolavoro Ferroviario, un parco a due passi dal centro e dalla stazione di Bologna, che comprende al suo interno sia i campi dove si svolgeranno le sfide a calcetto, sia i palchi che ospiteranno il festival dopo l’anteprima in Piazza Maggiore di martedì 10 settembre con lo show dei Fast Animals Slow Kids.

Toccherà a La Rappresentante di Lista, venerdì 13 settembre alle 19.00, dare inizio ai live con un concerto gratuito sul nuovo “Pizzul Stage”, nuovo palco totalmente gratuito che quest’anno si aggiungerà a quello del Locomotiv e al grande palco dell’Arena Puccini. Sarà invece Mahmood l’artista protagonista della prima serata in Arena Puccini. Quella di TUTTO MOLTO BELLO è una delle poche esibizioni in regione all’interno del tour del vincitore dell’ultimo Sanremo. La notte ci si sposta al Locomotiv per Tutto Molto Party di questa edizione per il live dei Delaporte.

Sabato 14 settembre il programma musicale inizia con la performance sul Pizzul Stage di Andrea Lazlo De Simone, raffinato songwriter torinese di casa 42 Records, che si sta imponendo come uno dei nomi più seguiti nel campo della sperimentazione cantautoriale. Successivamente il pubblico de L’Arena Puccini avrà il piacere di assistere a un doppio set esclusivo, quello dei Bud Spencer Blues Explosion, nella primigenia versione in duo, in occasione del decennale del loro progetto e il Colle Der Fomento, dal 1994 una delle formazioni più storiche del Rap Italiano.

Alle 00.00 sul palco del Locomotiv club farà la sua apparizione Emmanuelle, dea della Dj-Culture e musicista elettronica apprezzatissima, metà producer e metà chanteuse, per un Tutto Molto Party all’insegna del beat e dei suoni più raffinati.

La domenica inizia con La Colazione Dei Campioni e con lo spettacolo Max Collini legge l’indie, alle 12.00 sul Pizzul Stage, nel quale l’autore reggiano rivisita il nuovo canzoniere italiano, mettendone in luce motti e facezie. Alle 18.00 il nuovo concerto dei Jennifer Gentle, che ritornano sulla scena dopo un lungo periodo d’assenza in anteprima assoluta per TUTTO MOLTO BELLO. All’’Arena Puccini per l’ultima sera una doppietta con due tra gli autori più stimati degli ultimi anni: Giovanni Truppi e Giorgio Poi.

Questo è il programma di live e djset:

Venerdì 13 settembre

19:00 La Rappresentante di Lista_ Pizzul Stage – ingresso gratuito

21:00 Mamhood / Open act SID_ Arena Puccini – biglietti ecc ecc

00:00 Tutto Molto Party con Delaporte_ Locomotiv Club – ingresso gratuito

A chiudere DjSet a cura di Italiani Brava Disco

Sabato 14 settembre

13:00 Campi del DLF – Inizio dei Gironi di Tutto Molto Bello

18:00 Andrea Laszlo De Simone_ Pizzul Stage – ingresso gratuito

21:00 Bud Spencer Blues Explosion + Colle Der Fomento_ Arena Puccini – biglietti ecc ecc

00:00 Tutto Molto Party con Emmanuelle _ Locomotiv Club – ingresso gratuito

A chiudere djset a cura di Bargeman aka BK47

Domenica 15 settembre

12:00 Colazione dei Campioni con Max Collini legge l’indie_ Pizzul Stage – ingresso gratuito

15:00 Ottavi e quarti di finale di Tutto Molto Bello

17:00 90°minuto – Casa Garrincha In Terrazza con Gregorio Sanchez_ Terrazza Baumhouse:

18:00 Jennifer Gentle_ Pizzul Stage – ingresso gratuito

19:30 Semifinali

20:00 Sul campo della finale Settimino Ocarina Ensemble

20:15 Finale

21:00 Giovanni Truppi – Giorgio Poi / open act Rares_Arena Puccini