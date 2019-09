“holy terrain”, il maestoso ritorno di fka twigs

Dopo mesi di video di ipnotiche pose in pole dance e un assaggio di esibizioni live che hanno lasciato come sempre tramortiti e frastornati i presenti, fka twigs dà seguito all’ancestrale e lirica “Porcelain” annunciando l’uscita di “MAGDALENE”, il 25 ottobre su Young Turks.

Il nuovo album di FKA twigs è anticipato da “holy terrain”, brano che ha un featuring di lusso, quello di Future, ed è stato co-prodotto da Skrillex e Jack Antonoff.

Il video, diretto dall’artista britannica insieme a Nick Walker, neanche a dirlo, racchiude nel migliore dei modi l’estetica del mondo di Twigs.

Un ritorno maestoso per una delle icone più credibili della contemporaneità.

Questi invece tracklist e artwork di “MAGDALENE”:

“thousand eyes”

“home with you”

“sad day”

“holy terrain” ft Future

“mary magdalene”

“fallen alien”

“mirrored heart”

“daybed”

“cellophane”