Il singolo di Little Scream è una richiesta di aiuto ambientale

E’ una richiesta di aiuto ambientale “Dear Leader”, primo singolo estratto dal nuovo album di Little Scream, alias Laurel Sprengelmeyer.

La frase “And the dark money is rising like the warming coastal sea” è molto chiara in tal senso.

Il lyrics-video è composto in gran parte da contributi da parte di amici di tutto il mondo, da San Paolo, Parigi e Barcellona a Des Moines, tutti girati al telefono, ed è divertente riconoscere i cammei di The National, Arcade Fire, Superchunk, Holly Miranda, Leif Vollebekkk, Mélissa Laveaux e altri.

Little Scream con questo video vuol far conoscere l’iniziativa 1000 Cities partita dal musicista e ambientalista Becky Foon e Jesse Paris Smith: se 1000 città in tutto il mondo adottano gli standard degli accordi climatici di Parigi, il mondo può ancora raggiungere i suoi obiettivi di emissioni globali.

Il nuovo album di Little Scream si intitola “Speed Queen” e uscirà il 25 ottobre 2019 su Merge Records, seguito di “Cult Following” del 2016.