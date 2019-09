“Cummeddia Tour 2019”, le date del tour di Cesare Basile

Cesare Basile ha reso noto le date del suo “Cummeddia Tour 2019”, il tour che vedrà impegnati Cesare Basile e I Caminanti per la presentazione del nuovo album “Cummedia” in uscita per Urtovox il prossimo 11 Ottobre 2019.

Le date sono le seguenti:

-Mercoledì 16 Ottobre Teatro Coppola, Catania

-Giovedì 17 Ottobre Retronouveau, Messina

-Venerdì 18 Ottobre Spazio Franco, Palermo

-Sabato 19 Ottobre #Arsonica, Siracusa

-Giovedì 24 Ottobre Teatro dell’Acquario, Cosenza

-Venerdì 25 Ottobre #ArciCentocittà, Crotone

-Sabato 26 Ottobre Scugnizzo Liberato, Napoli

-Lunedì 28 Ottobre Scumm, Pescara

-Mercoledì 30 Ottobre ANGELO MAI, Roma

-Venerdì 1 Novembre Circolo Arci Progresso Firenze

-Sabato 2 Novembre Caracol Concerti Pisa

-Domenica 3 Novembre CISIM, Lido Adriano RA

-Giovedì 7 Novembre Germi – luogo di contaminazione, Milano

-Venerdì 8 Novembre CitaBiunda Birrificio IndiePendente, Neive CN

-Sabato 9 Novembre Black Inside, Lonate Ceppino VA

-Domenica 10 Novembre #MonAmì, Montichiari BS

L’album è stato anticipato il 6 settembre da “L’arvulu Rossu”, primo singolo e video anteprima dell’album.

Per questo Tour i Caminanti, collettivo aperto di musicisti che ormai da anni è al seguito di Basile, saranno composti da:

Massimo Ferrarotto alle percussioni

Sara Ardizzoni alle chitarre elettriche

Vera Di Lecce al synth, percussioni e voce

Alice Ferrara Percussioni, synth, voce e cori

Foto di Vittorio Bongiorno